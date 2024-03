"Señor ratero"; conmueven mensajes de alumnos de Jardín de niños en Córdoba tras ola de robos

Alumnos del jardín de niños Ramón C. Arellanos, ubicado sobre la colonia Aguillón Guzmán, de la ciudad de Córdoba, realizaron un tendedero afuera de su escuela justo antes de iniciar las vacaciones de Semana Santa, ¿el objetivo? Evitar que los robos se sigan presentando en su plantel.

Con diversas cartulinas, acompañadas con varios dibujos y diseños piden un alto a los robos durante estas vacaciones, pues en diversas partes del estado y del país, estos casos siguen presentándose, pese a operativos de instituciones de seguridad.

Te puede interesar: Inician las vacaciones de Semana Santa y con ellas el operativo de seguridad

¿Cuáles fueron los mensajes de niños del jardín Ramón C. Arellanos de Córdoba?

“Señor ladrón, ya no destruya mi escuela”, “Sr. Ladrón, aquí ya no entres, ya no hay nada, ya te llevaste todo”, “no robes mi escuela… es mi segundo hogar”, “por favor, respeta mi escuelita, no te metas” o “déjame aprender, si no es tuyo, no lo tomes”, son los textos que se pueden apreciar.

Local Colonia de Córdoba carece de transporte público y accesos, desde hace 6 meses

“Queremos héroes y no ladrones”, “eres un ser de corazón malo, no robes en mi escuela, ¡ratero!”, son algunas otras cartulinas colocadas sobre toda la barda que resguarda a la escuela que han llamado la atención de cientos de personas que circulan sobre dicha colonia.

El hecho conmovió a varios ciudadanos de Córdoba debido a lo “tierno” de los mensajes, sin embargo, varios de ellos hacen un llamado hacia las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que se realicen verdaderas acciones para evitar que se sigan presentando robos en escuelas de Veracruz.





Alumnos de jardín de niños Ramón C. Arellanos de Córdoba colocan tendedero tras ola de robos | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba Alumnos de jardín de niños Ramón C. Arellanos de Córdoba colocan tendedero tras ola de robos | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba Alumnos de jardín de niños Ramón C. Arellanos de Córdoba colocan tendedero tras ola de robos | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba Alumnos de jardín de niños Ramón C. Arellanos de Córdoba colocan tendedero tras ola de robos | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba Alumnos de jardín de niños Ramón C. Arellanos de Córdoba colocan tendedero tras ola de robos | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba Alumnos de jardín de niños Ramón C. Arellanos de Córdoba colocan tendedero tras ola de robos | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba Alumnos de jardín de niños Ramón C. Arellanos de Córdoba colocan tendedero tras ola de robos | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba Alumnos de jardín de niños Ramón C. Arellanos de Córdoba colocan tendedero tras ola de robos | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Robos en escuelas de Veracruz

Los casos de robos en escuelas de Veracruz siguen presentes, incluso, en los primeros meses del 2024.

En temporadas vacacionales, diversos municipios del estado han registrado más de un caso. En las primeras semanas de este año, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) registró 15 robos en escuelas de Veracruz y Boca del Río.

Sin embargo, la escuela Carmen Serdán ha figurado en este panorama, pues el plantel, ubicado en el norte de la ciudad de Veracruz, registró hasta el 2023, un total de 20 robos. Desde equipo como televisiones y computadoras hasta el cableado eléctrico son algunos de los objetos que más roban dentro de los planteles.

La escuela Carmen Serdán registró hasta el 2023, un total de 20 robos | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Niños de preescolar protestan en Chihuahua por robos a escuelas

Veracruz no ha sido la única zona del país que ha registrado diversos casos de robos a escuelas, ya que el pasado mes de febrero del presente año, alumnos, junto con docentes del preescolar Towi de la ciudad de Chihuahua, salieron a las calles para protestar por este tipo de casos.

Un grupo de varios niños salieron a las calles, acompañados de sus maestras y portando diversos carteles con mensajes para exponer y pedir un alto a los robos en su escuela.

En febrero del presente año, alumnos, junto con docentes del preescolar Towi de Chihuahua, salieron a las calles | Foto: Rosy Reyes | El Sol de Parral En febrero del presente año, alumnos, junto con docentes del preescolar Towi de Chihuahua, salieron a las calles | Foto: Rosy Reyes | El Sol de Parral En febrero del presente año, alumnos, junto con docentes del preescolar Towi de Chihuahua, salieron a las calles | Foto: Rosy Reyes | El Sol de Parral

“La primera condición en la educación es el respeto”, “no más robos, el kínder es de los niños y para los niños” y “respeto mi escuela, no robes nuestra luz, nuestros juegos, nuestros materiales”, fueron algunos mensajes que se podían observar en algunas cartulinas que los niños portaban mientras marchaban por distintas calles de la ciudad.

Durante la marcha, algunos docentes comentaron que la escuela ha sido un sitio de constantes robos, pues en diversas ocasiones han sustraído varios objetos como columpios, material de trabajo de los niños, computadoras, entre otros.