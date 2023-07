Amparo colectivo contra paso vehicular ya se presentó, ¿frenarán la obra?

Ciudadanos y ciudadanas xalapeñas están a la espera de que la justicia federal resuelva el recurso de amparo colectivo que se presentó la semana pasada con el objetivo de detener la edificación del paso vehicular, el cual se construirá en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la plaza Urban Center.

La noche de ayer y durante la madrugada de este martes, la empresa responsable de la obra llevó a cabo las primeras acciones, las cuales incluyeron la tala de alrededor de 30 árboles, hecho que generó molestia entre ambientalistas y vecinos de la zona que buscan impedir la tala de los ejemplares, algunos de ellos con más de cuatro décadas de antigüedad.

¿Cuántas personas firmaron para detener la edificación del paso vehicular en Xalapa?

El domingo 9 de julio, al menos 300 personas firmaron para evitar que la obra se desarrolle. Dichas firmas formaron parte del amparo, mismo que fue presentado la semana pasada y el cual debe ser resuelto en una primera instancia a más tardar el próximo viernes.

Local No habrá modificación a la obra del puente, pero sí remediación ambiental: Cuitláhuac García

Al respecto, la abogada Laura Arias, integrante del grupo de ciudadano Pro Ambiental Xalapa, el cual está a cargo del amparo, señaló que desafortunadamente la población se enfrenta al “monstruo que es la autoridad, que impone, que corrompe, pero tenemos que actuar y crear la conciencia ciudadana”.

Refirió que el proceso legal continuará, ya que se espera frenar la obra, pese a que ya se iniciaron los primeros trabajos en el sitio.

“Estamos a la espera de que se admitan las demandas, ya se presentaron la semana pasada, pero los tiempos de la justicia no son rápidos, nosotros seguimos en el proceso”, dijo.

Manifestó que se espera que las autoridades emitan una respuesta favorable a las acciones ciudadanas, pues lo único que se quiere es lograr preservar los árboles endémicos de la capital veracruzana.

“Nosotros estamos esperando que las autoridades nos escuchen, somos la punta del iceberg, todos percibimos que el gobierno actuó a manera de imposición, hicieron la sesión en Cabildo y ahí aprobaron la obra y el derribe de árboles, el alcalde mencionó que lamentaba la tala, pero que la obra era necesaria”, expuso.

¿Qué opinan sobre sembrar árboles en otras zonas de Xalapa?

Comentó que aunque las autoridades han señalado que se llevará a cabo la siembra de árboles en otra zona de la ciudad, la remediación no será inmediata y no se están considerando el daño ambiental causado.

Los xalapeños califican la obra del segundo Paso Superior Vehicular, cómo “construcciones de muerte” / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Debemos cuidar y preservar los recursos naturales, nos dicen que se van a plantar árboles, que se van a colocar en otra zona, pero no se dice nada sobre el seguimiento que se le dará, no hay información clara, una transparencia de parte de las autoridades”, comentó.

¿Cómo ocurrió la tala de dichos árboles?

Aseveró que las demandas de amparo continuarán y las acciones ciudadanas permanecerán porque se trata de una lucha social.

“Actuaron en la noche como ladrones, los trabajadores llegaron con motosierra, no llegó Protección Civil, no hubo autoridades, no hubo avisos, seguridad, nada. Las demandas van a seguir, en esta semana se debe emitir una resolución, la obra se puede impedir aunque ya esté empezada”, agregó.