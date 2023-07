Xalapeños exigen cancelar obra vial en Avenida Lázaro Cárdenas [VIDEO]

Xalapa, Ver.-Xalapeños organizados se manifestaron para exigir a las autoridades municipales y estatales cancelar la construcción del segundo Paso Superior Vehicular, el cual forma parte del Plan B de movilidad y se realizará en frente a la Plaza Urban Center, a la altura de la colonia Rafael Lucio.

Colocados en el semáforo de la Avenida Lázaro Cárdenas y la calle Gildardo Avilés, los ciudadanos hicieron visible su molestia por la obra con la que se prevé sean derribados 64 árboles.

Al grito: "abajo los políticos, arriba los árboles", mujeres y hombres, algunos vecinos de la zona enviaron un mensaje contundente a las autoridades/ Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En cada cambio de semáforo los manifestantes mostraban a los conductores las pancartas y mensajes con los que se pidió un alto a la tala que se realizará en la zona.

Al grito: "abajo los políticos, arriba los árboles", mujeres y hombres, algunos vecinos de la zona enviaron un mensaje contundente a las autoridades.

Una de las ciudadanas, Isabel Rincón dio a conocer que la convocatoria para realizar la manifestación de este domingo estuvo a cargo de los vecinos de las calles que constituyen la colonia Rafael Lucio en esta ciudad.

“Somos ciudadanos auto organizados, no pertenecemos a ninguna organización, ni Comité, ni asociación, somos libre, venimos a tratar de hacer algo porque tenemos una preocupación muy grande, y estamos hartos que se hagan obras de muerte”, expone.

¿Por qué están molestos los vecinos de la zona del centro comercial Urban Center?

Al calificar la obra del segundo Paso Superior Vehicular, cómo “construcciones de muerte”, la ciudadana reclama que ni el Ayuntamiento local y ni el gobierno del Estado hayan pedido la opinión de los pobladores para la construcción.

“Son construcciones de muerte donde no se nos toma en cuenta, alegando qué hay reservas de otros lados dónde a nosotros no nos llega el frescor y a dónde además un árbol cuenta muchísimo y aquí van a ser más de 60 árboles que se les va a dar muerte por una obra, un Puente que es totalmente innecesario porque aquí no hay tráfico porque es domingo pero entre semana tampoco hay tráfico exagerado” refiere.

Denuncian que ni el Ayuntamiento local y ni el gobierno del Estado han pedido la opinión de los pobladores para la construcción del proyecto / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Menciona que el ayuntamiento local gastó recursos públicos para reencarpetar con concreto hidráulico la avenida Lázaro Cárdenas y ahora quitarán ese material para construir un Paso Superior Vehicular.

“Se nos hace extraño que si el presupuesto de municipio se hace anualmente ellos ya sabían que iban a hacer esta obra. Primero reencarpetaron tiraron el cemento y pusieron concreto hidráulico que costó mucho dinero tiempo y molestias para que unas semanas después quieran romper de nuevo”, expone.

Ante ello, solicitaron ser escuchados y recibir la atención de las autoridades a quienes, además, se les pide valorar los daños provocados por esta obra.