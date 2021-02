Tres Ayuntamientos, bajo la lupa de la Auditoría Superior

Xalapa, Ver.-Por quinta ocasión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el Proyecto “Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte”, a cargo de Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz.

En la cuenta pública 2019, la ASF detectó que faltó por aclarar un monto de 2 mil 460 millones 837 mil 781 pesos derivado de lo cual se generó una recomendación, una solicitud de aclaración, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 pliegos de observaciones.

En la Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09J3E-22-0340-2020, se detectaron diferencias por 58 millones 364 mil pesos, entre los montos reportados como pagado en el formato denominado “Detalle de Programas y Proyectos de Inversión” de la Cuenta Pública 2019 de la SHCP y el soporte documental correspondiente para el proyecto.

Así mismo, se detectaron diferencias de volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados en dos contratos, uno por 323 mil 708.91 pesos y otro por 411 mil 382.80 pesos, respectivamente.

El ente fiscalizador observó también la falta de acreditación de documentación soporte por un monto de 2 mil 460 millones 102 mil 690 pesos, relativa a obras comprometidas con base en el convenio núm. II-029-2016- G.J., de los cuales se pagaron 388 millones 864 mil 110.77 pesos en el ejercicio 2019.

Cabe destacar que el proyecto de Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte se revisó en las Cuentas Públicas 2013, 2016, 2017 y 2018, y en todas se observaron diversas irregularidades referentes a deficiencias en el proceso de planeación, programación y presupuestación del proyecto, falta de acreditación de la obtención de licencias y permisos de construcción, derechos de bancos de materiales, pagos en demasía, incumplimientos en las especificaciones de los trabajos, en el proceso de entrega recepción y falta de fianzas de cumplimiento, de vicios ocultos, entre otras.

La Ampliación Natural del Puerto de Veracruz consiste en la construcción de rompeolas de protección, dragado de canal de navegación y dársenas operativas en un corto plazo. En el mediano plazo se requerirá una segunda etapa con posibilidad de incrementar posiciones de atraque para Terminal de Fluidos (Productos Derivados del Petróleo), Terminal de Carga Mixta, Terminal Especializada de Contenedores, carga Granel Agrícola, carga Granel Mineral, para uso común, construcción de muelles y áreas de relleno para Terminal de Usos Múltiples.

También hay irregularidades en la nueva Aduana de Veracruz

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también detectó irregularidades en el proyecto de inversión “Nueva Aduana del Puerto de Veracruz” a cargo de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. De acuerdo a los datos de la Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09J3E-22-0342-2020 generado de la Cuenta Pública 2019, se detectaron 2 millones 817 mil 914.70 pesos pendientes por aclarar por parte de la dependencia federal.

En el dictamen correspondiente se advierte que, aunque la Administración Portuaria Integral de Veracruz “cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia” existen diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados en diversos conceptos de cinco contratos.

Se trata, señala, del contrato API-GI-CO-62601-034-18 por 2 millones 206.9 mil pesos; el contrato núm. API-GI-CO-62601-024-19 por 286 mil pesos; el contrato API-GI-CO-62601-020-19 por 155.6 mil pesos y los contratos núms. API-GI-CO-62601-119-18 y API-GICO-62601-148-18 por 169.5 mil pesos.

Tres Municipios con observaciones

Tres municipios veracruzanos incurrieron en irregularidades en el manejo de las Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, esto de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo a los informes de la cuenta pública 2019, los municipios de Tuxpan, San Andrés Tuxtla y Papantla tuvieron recursos pendientes por aclarar así como anomalías en el manejo de los fondos lo que derivó en recomendaciones, promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y pliegos de observaciones.

El caso más grave fue el del municipio de Papantla que, de acuerdo al ente fiscalizador, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, en virtud de que se pagaron obras que no operan, por lo que no prestan el beneficio programado a la población objetivo del fondo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 24 millones 411 mil 372.75 pesos por el pago con recursos a nueve obras concluidas que no operan.

La Auditoría de Cumplimiento 2019-D-30124-19-1303-2020 1303-DS-GF detalla que aunque el municipio de Papantla invirtió los recursos del Fondo en obras y acciones que estuvieron considerados en el catálogo correspondiente y que estos atendieron a la población objetivo, el 11.3% de los recursos del fondo se destinaron a obras que no operan, “por lo que no prestan el beneficio programado a la población objetivo del fondo”.

Algo similar sucedió en el municipio de Tuxpan, donde la ASF detectó un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 4 millones 480 mil 603.45 pesos por haber pagado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, una obra que no se encuentra operando, por lo que no presta el beneficio programado a la población objetivo del fondo.

Por último, en San Andrés Tuxtla, la Auditoria Superior de la Federación determinó que existen 352 mil 983.75 pesos pendientes por aclarar. En la Auditoría De Cumplimiento: 2019-D-30141-19-1304-2020 se detalla que esto generó 3 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y un Pliego de Observaciones para el municipio. En el documento se detalla además que el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, en virtud de que se realizaron pagos sin disponer de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, lo que generó el probable daño a la Hacienda Pública Federal.

También en la Universidad Veracruzana se detectó "pagos en exceso por conceptos de prestaciones no ligadas al salario y pagos improcedentes a trabajadores de la institución en periodos de licencia sin goce de sueldo", cuyas observaciones deben ser solventadas ante el organismo fiscalizador.

Anomalías en la SCT

Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) incurrió en un probable daño patrimonial por 7 millones 799 mil 354.17 pesos en la modernización de la Carretera Federal MEX 180. Tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco y Cosoleacaque-Jáltipan-Acayucan, Primera Etapa, en el Estado de Veracruz.

De acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la cuenta pública 2019, se detectó que hubo una deficiente planeación y supervisión de los trabajos que derivaron en el incumplimiento de los objetivos y metas del proyecto así como pagos en exceso por 7 millones 378.1 mil pesos en el contrato de obra pública núm. 2017- 30-CE-A-071-W-00-2017 por gastos no recuperables y un pago indebido de 412 mil pesos en el rubro de laboratorio de control de calidad del contrato núm. 2019-30-CE-A-150-W-00-2019.