“Rocío Nahle es de primera”, defiende AMLO a exsecretaria de Energía ante críticas

El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador criticó los señalamientos que se han hecho desde la oposición a la exsecretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien es candidata a la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, se le preguntó al mandatario estatal sobre las críticas que se han hecho a Nahle García en la búsqueda de la gubernatura de Veracruz al ser originaria de Zacatecas.

Al respecto, López Obrador indicó que Nahle García ganó el cargo de Senadora superando por 500 mil votos al actual Senador, Julen Rementería del Puerto, quien “trajo a México” al partido ultraderechista español VOX.

Refirió que, además, fue electa diputada federal por Veracruz y ha representado al estado en varias ocasiones.

“Ya fue diputada federal por Veracruz, fue electa senadora de mayoría, obtuvo un millón 800 mil votos en el 2018 y el segundo lugar un millón 261 mil”, dijo.

Manifestó que en la entidad hay dirigentes hombres y mujeres de Morena “iguales que Rocío”, con convicciones, principios y honestidad, por ello el pueblo debe de decidir al coordinador y futuro candidato a la gubernatura.

¿Qué opina AMLO sobre las críticas a Rocío Nahle García?

“A mí nunca me ha gustado, siempre he estado en contra de que quieran descalificar a alguien, ganarles como se dice ‘en la mesa’ porque yo lo padecí dos veces. Primero cuando fui candidato a Jefe de Gobierno me impugnó el PRIAN porque yo no era de aquí, que no tenía la residencia, al final se demostró que sí tenía la residencia”, expresó.

Recordó que él es “choco-jarocho”, pues uno de sus padres es de origen veracruzano y el otro de Tabasco.

“De acuerdo a la Constitución de Veracruz, en el artículo 11 se establece que los hijos de veracruzanos son veracruzanos y mi papá era de Veracruz, de Nopaltepec, de la Cuenca de Papaloapan, con mucho orgullo y mi madre tabasqueña, de Frontera, Tabasco”, expuso.

Asimismo, defendió el trabajo de Rocío Nahle al afirmar que cumplió con su principal encomienda que fue la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

“Rocío Nahle es de primera, tiene ‘MB’ de calificación. Ya ven que en la UNAM antes se calificaba ‘NA’ no acreditada la materia, ‘S’ suficiente, ‘B’ buena y ‘MB’ Muy Buena y luego había la ‘E’, que es excelente. Pues hasta allá, para mí, el desempeño de Rocío Nahle. La Refinería ya está produciendo, faltan procesos de refinación, pero ya está produciendo. Faltan procesos de refinación, pero ya están produciendo, se hizo en tiempo récord, no hay en el mundo ninguna obra que se haya hecho en cinco años de esas dimensiones con el costo que significó la construcción de esa refinería, no tengo más que agradecerle a Rocío por su trabajo”, manifestó.