Anilú Ingram, coordinadora del programa Recupera

La diputada federal por el PRI, Anilú Imgram Vallines asentó que la calidad de vida de las personas que formaban parte de los programas sociales del gobierno federal y que fueron borrados de un plumazo, por lo que se están muriendo porque no hay ni para una aspirina.

Al ser nombrada coordinadora del programa “Recupera” por integrantes de su partido entre ellos el presidente Marlon Ramírez Marín, puntualizó que con esta labor buscan solventar el trabajo social porque 2.6 millones de veracruzanos les quitaron los apoyos por lo que perdieron los apoyos en salud, alimentación y educación para sus hijos.

Dijo que como diputados federales aprobaron en la Cámara alta 40 mil millones de pesos para el Insabi, lo que hasta el día de hoy no se sabe en que fueron aplicados, porque no les han dado un reporte. “Más allá del tema de la transparencia, vámonos a los hechos, no hay medicinas, la gente no se puede atender, no hay ni para una aspirina. Los millones de personas que tenían seguro popular hoy están en el desamparo porque no hay ni para un mejoral, qué decir de una operación mayor.

Tenemos que garantizar los derechos de las familias y eso son los programas sociales, no son dádivas, no son máquinas electorales, es la manera de garantizar que las familias tengan calidad de vida, pero no la hay.