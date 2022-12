Turistas y locales podrán recibir el 2023 en el bulevar: alcalde boqueño

Boca del Río, Ver.- Sí se permitirá que turistas y locales acudan al bulevar Manuel Ávila Camacho a celebrar la llegada del año nuevo, así lo confirma el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue de Abascal.

Señala que las áreas operativas se encuentras listas para mantener el orden y la seguridad en esa zona y reitera que este año no habrá restricciones para que la gente se congregue a ver el primer amanecer del 2023.

“Vamos a permitir que la gente visite, y se establezca por unos momentos en el bulevar Manuel Ávila Camacho que ya es costumbre y tradición; para llevar orden pido a la ciudadanía que obviamente cuando ya inviten las autoridades operativas, pues a retirarse, vamos a permitir que salga sol para que visitantes y locales disfruten del amanecer y luego pasaremos con las áreas operativas a invitar a que se retiren para dejar ese día, en un par de horas, limpiecito el bulevar”.

El barrido para el retiro de los veracruzanos y los visitantes que asistan a presenciar el amanecer del año nuevo al bulevar comenzará entre las 06:30 y las 07:00 horas.

Unanue de Abascal exhorta a los asistentes a que atiendan el llamado de las autoridades para retirarse del lugar.

Por otro lado el munícipe informa que el próximo lunes 2 de enero inicia el cobro del predial y que no habrá incremento en este gravamen.

¿Dónde se puede hacer el pago del predial en Boca del Río?

Son cinco módulos y habrá descuentos del 20% para los ciudadanos en general y 50% para jubilados y pensionados.

Los módulos se encuentran ubicados en:

Palacio Municipal, Av. Revolución No. 1000, Colonia Centro de Boca del Río. (Horario: L a V 8 am a 18 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.); Módulo Costa de Oro Bulevar Adolfo Ruíz Cortines, junto a plaza Boka. (Horario: L a V 8 am a 18 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.); Módulo Infonavit Las Vegas, calle Río Nilo esq. Río Vegas. (Horario: L a V 8 am a 15 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.).

Módulo Dren B, calle Juan Escutia No. 1230 Colonia Plan de Ayala. (Horario: L a V 8 am a 15 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.) y Módulo Bomberos Conurbados, calle Paseo de las Flores, Fraccionamiento Virginia. (Horario: L a V 8 am a 15 hrs y sábado de 9 am a 13 hrs.)