Anuncia Amotac paro de 500 mil unidades a nivel nacional

Veracruz, Ver.- Con una misma exigencia más de 500 mil integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) realizarán un bloqueo a nivel nacional para exigir mejores condiciones de trabajo en materia de seguridad en medio de esta contingencia por Covid-19.

Desde las 8:00 de la mañana de este martes 2 de marzo distintos tramos carreteros verán afectada su circulación por el paro de unidades que reflejan una serie de peticiones al gobierno federal y a los gobernadores.

Entre las muchas exigencias es seguridad para los transportistas, que son víctimas diarias de la inseguridad y la delincuencia, implementación de programas de apoyo para los hombres camión en materia de salud.

Local Carreteras del sur, las más peligrosas para transportistas

En el caso de Veracruz la petición es que el libramiento Xalapa sea libre de cuota para no seguir llenando los bolsillos de los empresarios que tienen concesionado el tramo carretero.

Otra exigencia es frenar la corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) desde el más alto nivel.

Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular → ¡Gratis con un solo clic!

“Señor gobernador los transportistas hombres-camión exigimos seamos atendidos y apoyados por su gobierno porque su gente nada más nos da atole con el dedo y no soluciona nada, los transportistas veracruzanos requerimos apoyo de su gobierno, no hemos visto su sensibilidad hacía el hombre camión la pandemia no nos mata, nos mata la delincuencia y a la corrupción que existe” son algunas de las consignas del sector.

En el estado la detención de unidades será en carreteras federales y posiblemente en los accesos a los puertos.