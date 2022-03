Anuncian vacuna de refuerzo para los de 18 a 29 años

A partir del 10 de marzo inician las campañas de vacunación de refuerzo para la generación de 18 a 29 años dio a conocer el Delegado de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Comenzarán en 42 municipios, de los cuales 17 arrancan el 10 de marzo y se prevé en nueve días concluya en esas localidades, añadió.



Huerta dijo que algunos de los municipios que inmunizarán del 10 al 12 de marzo son: Tuxpan y Papantla; Emiliano Zapata 10 y 11, Banderilla el 11; del 14 al 18 en Xalapa y Veracruz; del 10 al 12 en Córdoba, y del 12 al 13 en Fortín de las Flores.

Local ¿30 años y no te has vacunado contra Covid-19?, jornadas siguen en algunos municipios Después, del 12 al 14 de marzo en Ixtaczoquitlán; en Cosamaloapan 10 y 11; en Medellín de Bravo del 10 al 12; en San Andrés Tuxtla del 10 y 11; Catemaco del 12 al 13; Coatzacoalcos del 11 al 13, Minatitlán del 14 al 16, además de Orizaba del 10 al 11 y Cosoleacaque del 16 al 18 de marzo. El funcionario recordó que en los reforzamientos se aplica el biológico AstraZeneca, para los menores de 15 a 17 se vacunan con Pfizer y los que van por su primera dosis reciben Cansino. Respecto a los operativos, señaló que la Brigada Correcaminos realiza diversas acciones según el lugar donde se necesiten; mencionó que hacen visitas domiciliarias a los que no pueden asistir físicamente y llevan la vacuna a las comunidades más alejadas. Además, resaltó que el 83% de la población veracruzana ya tiene su segunda dosis y avanza la cantidad que ya tiene su reforzamiento; al respecto comentó que el 12 de este mes culminarán los operativos para la población de 30 a 39 años.



También comentó que los operativos en Zaragoza y Oteapan se tendrán que reprogramar debido al bloqueo de la carretera.



Finalmente, explicó que el Gobierno Federal tiene otras estrategias para mejorar la atención en el acceso a los servicios médicos y medicinas gratuitas a través del proyecto de federalización del sector salud con el IMSS-Bienestar.