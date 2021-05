Apoyaré a todos los candidatos de la alianza “Va por Veracruz”: Yunes Landa

Veracruz, Ver.- El candidato a la diputación local por la vía plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Yunes Landa afirmó que participará en las campañas electorales apoyando a candidatos de los otros partidos políticos que integran la alianza “Va por Veracruz”.

Incluso indicó que participaría si es invitado a actividades de campaña del candidato a la alcaldía del puerto de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien es su familiar, pero con quien en las elecciones a la gubernatura tuvo fuertes diferencias por señalamientos en contra del PRI.

“Es una coalición PRI-PAN-PRD, esto no es una coalición de personajes, no es un tema de apellidos, es un tema de partidos y es por evitar que sigan derrumbando las instituciones del país, y que a Veracruz le siga yendo como le está yendo, aquí no puedo andar haciendo distinciones de nada”.

Yunes Landa afirmó que la alianza con el PRD y el PAN busca hacer a un lado al gobierno de la 4T en el ámbito local y federal, por lo que no habrá distinción para ir en unidad en la alianza “Va por México”.

“Como parte de esta coalición en la que va mi partido estoy hablando con los candidatos de mi partido, con los candidatos del PRD y lo haré también con los del PAN para ver qué es lo que podemos hacer para sumar”.

Yunes Landa insistió en que el objetivo es que los candidatos postulados por los tres partidos políticos logren la mayoría en el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados, para ser contrapeso del Poder Ejecutivo en el ámbito local y federal.

Por otra parte, reconoció que existe inconformidad de la base priista por la forma en la que se está llevando a cabo el proceso interno, sin embargo, evitó realizar señalamientos.

Dijo que no abonará al divisionismo, por el contrario buscará que acuerdos que fortalezcan a su partido.

Héctor Yunes Landa también respondió a las críticas por su trayectoria ininterrumpida en cargos legislativos, algunos por la vía plurinominal.

En ese sentido, indicó que de llegar a la curul nuevamente cumplirá la “mayoría de edad” en el cargo legislativo (18 años), lo que le ha dado la experiencia para realizar un papel en beneficio de las y los veracruzanos.