¿Apoyos de gobierno provocan disminución de mano de obra?

Desde el área empresarial, administrativa y laboral se observa que debido a los apoyos entregados por el gobierno federal para los adultos mayores y diversos sectores de la población ha disminuido el número de trabajadores.

Sin embargo, el delegado de Programas de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que esta situación no tiene relación con la entrega de apoyos sociales, sino con los bajos salarios que se ofrecen.

¿Ya no quieren trabajar las personas por los apoyos?

El consejero nacional de Coparmex, Luis Sánchez Ávila, señaló que debido a los apoyos que brinda el gobierno federal a varios sectores de la población las personas ya no quieren trabajar.

Local Veracruz, hasta el lugar 23 en Índice de Estado de Derecho

Refirió que ya no se cuenta con personas dispuestas a trabajar en las zonas rurales o en las maquiladoras y aserraderos porque al recibir un apoyo social utilizan esos recursos para sobrevivir. “Es más fácil para ellos quedarse en su casa y ganar un salario mínimo o más, ya no hay gente para trabajar en los aserraderos, en la agricultura, en las fábricas, en toda la franja norte es un problema”, dijo.

Cirilo Elotlán Diaz, integrante del Consejo Regional del Café de Coatepec, manifestó que algunos adultos mayores que reciben estos apoyos ya no quieren trabajar porque con dicho recurso les alcanza para vivir.

Manifestó que debido a que la situación ha sido complicada para el sector cafetalero quienes se dedican desde hace años a cultivar el aromático han decidido dejar dicha actividad.

Consideró que una de las razones por las que han tomado la decisión de ya no continuar en el ramo agrícola es que reciben recursos que les permiten un sustento. "La mayoría de los cafetaleros somos adultos mayores y como la economía no ha estado bien, muchos han decidido ya no dedicarse a esta actividad, prefieren quedarse en sus casas que salir al campo, con el recurso que reciben les alcanza para vivir", comentó.

En enero pasado el alcalde de Tancoco, Celerino Hernández Mena, del partido Podemos, manifestó que las personas ya no quieren trabajar porque reciben apoyos de programas sociales.

Refirió que si bien los programas sociales del gobierno federal tienen una buena intención, la población de Tancoco ha dejado de trabajar porque se conforman con lo que les llega a través de la Secretaría del Bienestar.

Lee más: Anuncian alza de cuotas en escuelas privadas; ¿cuál es la razón?

Comentó que el municipio que dirige tiene poco más de 5 mil 800 habitantes, y de ese total al menos la mitad de los habitantes tienen alguna beca del Bienestar, Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro.

¿Son los bajos salarios los que ahuyentan?

Local ¿Otra plaza en Xalapa? Estará frente al Congreso de Veracruz

Sobre lo anterior, el delegado de Programas de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reconoció que siete de cada diez hogares en Veracruz reciben apoyos de programas federales.

Afirmó que esta no es la causa de que la gente no busque empleo, pues atribuye ésta acción a los bajos salarios que se ofrecen. Asimismo, manifestó que a los empresarios no les va mal, pues se dispara el consumo interno, ya que la gente compra más con el recurso que reciben.

Por ello, pidió a los dueños de comercio ofrecer más descuentos y así incentivar a los beneficiarios a gastar.