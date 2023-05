Anuncian alza de cuotas en escuelas privadas; ¿cuál es la razón?

Carlos Arturo Luna Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Xalapa (Canaco – Servytur) y rector de la Universidad IVES, expone que por la tendencia inflacionaria que se vive seguramente habrá un incremento en promedio del 10 al 15 por ciento en el costo de la matrícula de instituciones privadas para el próximo ciclo escolar.

Respecto al aumento de los precios de las cuotas escolares, comenta que cada institución toma su decisión con base a sus finanzas propias y obviamente a factores externos que inciden en sus números económicos, como es el tema de la inflación.

¿Por qué habrá ajustes en las cuotas?

Indica que derivado de la inflación del año pasado y el actual seguramente habrá ajustes en la mayoría no solo de las instituciones educativas, sino de todas las empresas de la región. El rector del IVES, indica que el promedio del incremento a las cuotas será del 15 por ciento.

Remarca que el principal factor que lleva a elevar sus costos es los inflacionarios, pero también porque se elevaron los costos de los impuestos que capta el Ayuntamiento, así como el incremento de los salarios mínimos: “es decir son multifactoriales los factores que llevan a elevar los costos de las empresas e instituciones de educación superior en la región”.

Carlos Luna Gómez explica que el sector empresarial está bien consciente de que cualquier incremento sea pequeño o grande siempre va a repercutir de forma puntual a las familias, “siempre hay un costo social, sin embargo, aunque se ha tratado de mantener precios lo cierto es que la elevación de todos los productos y servicios los obliga a tomar medidas como son los ajustes económicos”.

Remarca que la realidad es que los altos costos los han alcanzado y por ello deben hacer ajustes, “siempre en razón también de la supervivencia de las empresas para mantener a la base trabajadora y seguir dando un buen servicio”.

Resalta que no han realizado despidos ni los contemplan por el momento en instituciones educativas ni en empresas de la zona.

¿Cómo le va al plantel Pedro de Gante?

Preescolar, primaria y secundaria, la escuela Pedro de Gante con 76 años de servicios atraviesa una crisis económica sería; durante y tras la pandemia el número de alumnos que atiende se redujo a casi la mitad, además de enfrentar el aumento en el costo de los servicios como agua y luz y de los impuestos, situación que la colocaron en una problemática complicada, expresa la profesora María del Carmen López Álvarez, directora del plantel.

En este momento esta escuela no contempla un aumento en sus cuotas, “porque ya de por sí no tenemos alumnos, imagínese si le subimos más. Nos ha ido mal, en la actualidad casi el 80 por ciento de los alumnos que asisten a la institución tienen un apoyo. La escuela se ve en muchos aprietos para pagar nómina, pagar impuestos, para dar mantenimiento a la institución”.

La directora del plantel educativo xalapeño expresa que la crisis económica que vive el país los alcanzó y afectó sus finanzas, “porque hay que pagar servicios caros e impuestos, salarios, cuotas del IMSS y mucho más”.

Indica que la escuela se ve en muchos aprietos para pagar nómina, impuestos para dar mantenimiento, en fin, las cosas van de mal en peor.

Como institución educativa privada paga impuestos, “esos no me los perdonan tenga dinero o no, la situación es cada día peor porque se acumulan las cuentas que pagar, las deudas”.

La prioridad de la escuela, comenta, es dar un servicio de calidad y pagar los sueldos de los profesores, “porque ellos tienen familia y es lo justo, dado que dan lo mejor a los alumnos, son maestros con una gran formación”.

Comenta que como escuela no se puede dejar en el abismo a sus integrantes: “muchos padres perdieron sus empleos durante la pandemia y no se puede ignorar esa situación por lo que todos tiene un apoyo para que sus hijos sigan estudiando, es en lo que podemos ayudarlos, pero sí no ha ocasionado un hoyo financiero”.

Cada padre de familia que ha venido a solicitar tiempo para pagar se les ha dado; “me interesa lo económico, pero más me importan mis niños”.

En este momento tienen muy poquitos alumnos, cuando antes de la pandemia eran más de 400 ahora no llegan ni a 200, en los niveles preescolar, primaria y secundaria.

Lamentablemente, comenta que no se ha podido incrementar el sueldo de los maestros por la situación económica y eso causa molestias, “eso lo entiendo, por eso esperamos que el próximo ciclo escolar nos podamos recuperar en número de estudiantes para seguir adelante muchos años más”.

¿Qué opina Asociación de Padres de Familia?

Cualquier aumento a las cuotas de las escuelas particulares en la entidad será un golpe para los padres de familia, sin embargo, dadas las condiciones económicas del país es de esperarse que se den incrementos para mantener el servicio educativo que ofrecen, expresa Esteban Pablo Rodríguez Ortega, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Veracruz.

Cuestionado sobre un posible alza a las matrículas de planteles privados, dijo que sin duda vendrán dado que cada año se hacen esos acuerdos, “pero entendemos que dada la situación económica en el país y Veracruz, inevitables”.

Comenta que los papás deberán optar o no por seguir en estas escuelas, “pero sabemos que todo está muy caro y de alguna manera se debe dar el incremento en las cuotas porque obviamente han subido la luz y el agua y sus costos se han incrementado”.

Rodríguez Ortega resalta que si se da un aumento pues de alguna manera afectará los bolsillos de los padres, “porque todo lo que sube afecta a los padres, pero de alguna manera hay que ser conscientes de que la situación económica actual es muy difícil”.

“Yo invito a los padres de familia a que no se dejen y de alguna manera busquen y vean llegar a acuerdos con los rectores de los planteles para que el aumento sea lo justo para todos”.

Respecto a las escuelas públicas, expone que cada plantel debe acordar todo lo referente al pago de las cuotas escolares para el nuevo ciclo escolar, “de alguna manera cada plantel debe hacerlo de acuerdo a la situación económica donde se ubica porque no es lo mismo el nivel de ingreso de los padres en la zona centro que en una colonia popular”.

Indica que hay zonas que aunque se quiera pedir más no se puede por la economía de los padres, “en las del centro pues van hijos de papás que pueden aportar un poco más, pero es muy importante cuidar esa situación”.

Explica que los padres de familia que sientan que les están pidiendo más recursos de los que se pueden dar, deben acercarse a la Asociación Estatal de Padres de Familia de Veracruz y denunciar al número 22 81 226077 cualquier tipo de anomalía, “se les dará la atención que requieran para evitar abusos en los planteles educativos al momento de poner o imponer las cuotas escolares para el próximo ciclo escolar”.