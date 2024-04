Artesanos del malecón montan guardias nocturnas; temen desalojo por obra de Plaza Heroísmo

Veracruz, Ver.- Desde la noche del lunes, 8 de abril, locatarios del mercado de artesanías ubicado en el malecón montaron una guardia ante el miedo de un posible desalojo e inicio de demolición del inmueble, ante los trabajos de la obra del colector pluvial que atravesará la calle Landero y Coss, hasta llegar donde se construye la nueva Plaza Heroísmo Veracruzano.

En voz de Ángel Hernández Bravo presidente de la Asociación de Artesanos Fundadores del malecón expresaron su preocupación ante la situación por lo que mantendrán guardias nocturnas, ya que trascendió la intención de desalojar a los locatarios.

El comerciante explica que Asiponaver no es autoridad para obligarlos a modificar sus lugares o desalojarlos, ya que los artesanos tienen una concesión vigente por 20 años ante la Secretaría de Marina y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Si bien es cierto que Asiponaver también tiene una concesión en esa zona federal, esa depende de la SICT y la de los artesanos ante la Semarnat, por lo que no pueden ser empalmadas.

“Esa es la razón por la cual desde un principio fijamos una postura de que no nos interesa movernos porque ello implicaría en automático la perdida de la concesión, al parecer Asiponaver tiene intenciones de sostener una plática con Semarnat porque es la única autoridad que nos puede a nosotros invitar a movernos momentáneamente en lo que pudiera hacerse la obra”.

Sin embargo, hasta el momento no han recibido ningún aviso de parte de la Secretaría de Marina y Recursos Naturales (SEMARNAT), por lo que permanecerán trabajando con normalidad.

“No nos ponemos a que se haga ese colector pluvial, pero que no sea a costa de la integridad de los locatarios o de alguno de los locales que piensan ellos que porque de momento está cerrado no conocen la historia de cada locatario, y en ese local específicamente es de un compañero que se encuentra mal de salud y en términos económicos no le ha permitido estar bien en sus pagos, pero no por eso se puede llegar a tratar de quitarlo”, dijo.

Ángel Ramos, menciona que pese al nuevo cambio del titular de ASIPONA no se han llevado a cabo mesas de diálogo entre los involucrados para llegar a un buen término.

Manifiestan estar abiertos a un acuerdo para reubicarlos en lo que se construye la Plaza del Heroísmo Veracruzano, pero demandan certeza jurídica de que serán respetadas las concesiones que tienen.

Es de señalar que este martes iniciaron los trabajos de obra del colector pluvial en la calle Landero y Coss, por lo que fue cerrada a la circulación vial en el tramo Mario molina a lerdo, por lo que automovilistas deberán tomar rutas alternas para circular .