Arzobispo de Xalapa llama a no caer en los excesos en la Navidad

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong pide no quedarse con el rito de la navidad y caer en los excesos, el consumo y los vicios.

Durante su homilía desde la Catedral Metropolitana de Xalapa en el tercer domingo de adviento llamado “de la alegría” llamó a descubrir al Mesías en la propia vida.

“Uno tiene que ser consciente en cada navidad porque si no, hacemos de cada navidad un rito mecánico donde volvemos a hacer lo mismo, prendemos las velas de adviento, colocamos el nacimiento, nos decimos ‘feliz navidad’, es un ritual junto con todas las cosas del mundo, de consumo que a veces son excesos de vicios como el alcohol”.

¿Por qué no hay que hacer gastos superfluos en estas fechas?

A esto se suma, señala algunos “gastos superfluos, inútiles, el dinero que no tenemos” y que habría que invertirlo en algo más a favor de la familia.

“Pero más allá de todo esto, Juan el Bautista nos plantea esto: realmente, ahora que se acerca navidad, ¿estás dispuesto a aprender algo de Jesús que tú no has aprendido en tu vida? ¿eres capaz de nuevo, recibir al niño Dios y que algo del niño Dios nazca en tu corazón? No programemos a Dios y no queramos ajustar nuestros planes a los de Dios”.

En esta navidad llamó a poner la confianza en Dios, “esta navidad podemos de nuevo decir: confío en ti, creo en ti”.

Agrega que las recomendaciones de los propios profetas es que cuando se tenga dudas de fe, se debe recordar que en el desierto florecen las flores más bellas.

“¿Cuántas veces nos ha pasado esto en la vida? Ante sufrimiento, dudas, situaciones difíciles, aparecen los frutos más bellos, lo que dice Santiago hoy: paciencia, pero paciencia no como una resignación sino una actitud que te lleva a ser activo en la oración, activo en los planes de Dios, en tu colaboración para descubrir lo que Dios te pide”.