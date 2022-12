Arzobispo de Xalapa llama a prepararse para la Navidad

Xalapa, Ver.-El Arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong llamó a ser “alérgicos” a la hipocresía, al doblez, a la doble vida, la doble moral y la mentira, porque eso no permite que nazca Jesús, y por el contrario pedir ser atraídos por la gracia de la unidad, la transparencia y la verdad.

En la homilía de este domingo desde la Catedral Metropolitana de Xalapa dijo que el mensaje de Juan el Bautista debe hacer contraste a algunos preparativos que la sociedad impone cuando se desea celebrar la Navidad porque muchas de las cosas que se hacen no están relacionadas con el evangelio y él llama a que los preparativos sean para el nacimiento de Jesús.

¿Qué mensaje dio el Arzobispo de Xalapa a los católicos antes de celebrar la navidad?

Expuso que todos los grandes personajes de la Biblia pasan por un desierto, incluso Jesús, por lo que es necesario que estas últimas semanas previo a la Navidad, cada familia pase por el desierto, el lugar donde no hay nada más que encontrarse consigo mismo y con Dios.

Y es que remarcó que en la actualidad el ser humano es experto en distraerse, hasta en los tiempos libres evitando atender lo que se siente, experimenta y lo que Dios está sugiriendo en el interior, por lo que se debe tomar un momento de reflexión (un desierto) para un encuentro propio.

El prelado señaló que cuando hay un encuentro con uno mismo se encuentra con Dios, descubre ahí dentro que hay espacios, lugares muy concretos de la vida personal en donde no ha nacido Jesús.

En el segundo domingo del tiempo de Adviento refirió que muchas ocasiones, de manera consciente o inconsciente, las personas se distraen con regalos, adornos, celebraciones y posadas, lo cual puede estar muy bien, pero hay que tener cuidado, pues “si no hay desierto, si no hay momentos de silencio y oración, todo eso es un gran distractor porque puede pasar otra Navidad y ahí donde tú sabes que Jesús quiere nacer y no ha podido nacer esa es la oportunidad”.

“Para que el 2022 sea una feliz navidad, ahí donde nunca ha nacido Cristo que sea el espacio, eso traerá un gozo, una alegría inmensa, porque ese espacio medio escondido que tenemos, difícil por muchas razones, cuando nace Jesús es una feliz navidad para la persona, la familia, la iglesia y la sociedad”.

Patrón Wong dijo que en la introspección se pueden descubrir aquellas dos o tres cosas que Dios quiere cambiar, con lo que cambiarán también muchas cosas en otros ámbitos, en la familia, el trabajo y el país.

“La conversión es eso, un cambio profundo, desde dentro, no desde fuera, también nos dice preparen el camino, porque cuando uno va al desierto se da cuenta que uno mismo coloca obstáculos para caminar en un camino recto, en una vida honesta, justa (…) nos acostumbramos a los baches y el descuido permanece y seguimos nadie hace nada y eso pasa también en la vida personal, preparémonos”.