Asegura Gobernador que no se involucrará en la elección para la Rectoría de la UV

Al asegurar que pretende regresar a dar clases, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que no opinará, ni se involucrará en la elección del próximo rector o rectora de la Universidad Veracruzana (UV).

En conferencia de prensa, descartó que él o el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tengan intereses en posicionar o colocar al frente de la máxima casa de estudios a una persona afín a el proyecto de la cuarta transformación.

“Yo soy maestro de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, tengo base en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, soy parte de la comunidad universitaria, ahorita con licencia sin goce de sueldo. Quiero regresar a dar clases y sentirme muy orgulloso de eso, no quiero que me reproche, ya sea a favor o en contra, el rector que esté en ese momento”, expuso.

Dijo desconocer a los académicos que buscan suplir a Sara Ladrón de Guevara González, “no sé quiénes son, no los conozco, no he estado en el tema, he estado en el tema que me compete que es la salud y la seguridad. Sé que hay una mujer porque salió en la prensa a postularse, hay otro candidato que salió a decir: yo soy aspirante”.

Aseveró que respeta la autonomía de la Universidad, por lo que será la primera vez que el Gobernador se va a entrometer en los asuntos de la institución.

“No me voy a involucrar, entrometer, ni apoyar a ningún candidato, precandidato a la rectoría de la Universidad Veracruzana, cualquiera que esté diciendo que lo apoyo, no es así, que lo sepa la Junta de Gobierno, no he tenido ni una sola reunión, ni en lo privado, ni en lo público con ninguno de los candidatos, si esto hubiera sido así no se estaba postulando en ese momento porque no me dijo, no lo supe”, expuso.

Pese a ello, manifestó que la Universidad debe contar con un ritmo académico y de política pública-educativa y en ese marco los aspirantes es que tienen que hacer su promoción.

Recordó que el rector o rectora es elegida por una Junta de Gobierno y en la convocatoria se establece la forma en que se llevará a cabo la selección.

El mandatario estatal aprovechó para presumir que su administración “ha hecho mucho por la Universidad”, pues se cubrió la deuda que las administraciones pasadas dejaron.