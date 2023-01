Ya hay detenidos por asesinato de ‘El Pino’: confirma Cuitláhuac García

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez confirmó que ya hay detenidos por el asesinato de Fernando "N", “El Pino” y cinco personas más del fin de semana pasado.

Este martes, en conferencia de prensa dijo que el crimen habría sido orquestado por integrantes de una célula del CJNG liderada por “El Coco”, a petición de un delincuente conocido como “El Guacho”.

¿Cómo ocurrió el atentado en contra de Fernando "N", "El Pino"?

“Entendemos que El Guacho planea o le dice a su jefe del CJNG y este debió haber contactado a los grupos que le operan en el Puerto de Veracruz en la zona conurbada, son células del CJNG, son los que nos dejaron clavados los gobiernos que nos antecedieron, ahora son células, pero ahí andan. Pensamos que le debieron haber dicho ‘ayúdenos’ y entonces fueron como escarmiento contra su familia”.

El mandatario afirmó que previo al homicidio este habría ordenado el levantón de la familia de “El Guacho” luego de que su grupo mandó asesinar al comandante de la policía municipal de Espinal, José Luis, con quienes “El Pino” mantenía acuerdos.

Narró que Fernando al salir de un evento político, se subió a su camioneta Lobo para retirarse con su familia, pero se presume que luego se bajó de la unidad para evitar que su familia fuera agredida, por lo cual tomó un taxi.

“Está confirmado que ‘El Pino’ se baja de la camioneta Lobo donde iba, salió del evento y se subió a esa camioneta, pero más adelante se baja y se subió a un taxi, pero a pesar de eso se fueron contra él y su familia, pero él ya se había metido con la familia de su contrario, esa fue la razón".

Reiteró que como había comentado, se trató de un ajuste de cuentas que ya había escalado al nivel de sus familias por lo que subrayó que actuarán contra todos y no pactar como lo hicieron sus antecesores.

“El grupo entró en disputa, uno alias ‘El Tabasco’ y alias ‘El Guacho’ y ambos se disputaron quien iba a subir a la posición de líder y eso fue aprovechado por el grupo contrario, por gente que opera en Espinal y en eso estaban cuando ejecutaron al director de la policía municipal de Espinal porque detectó que le hacía favores a quien tenía dominio ahí. En venganza ‘El Pino’ tras matarle al comandante de la policía municipal con quien tenía arreglos, acuerda con ‘El Tabasco’ (que era del otro grupo) para causarle problemas en bares donde distribuyen drogas”.

¿Qué ocurrió con los asesinatos en bares de Poza Rica?

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez afirmó que los asesinatos al interior de bares en Poza Rica fueron parte de la disputa de la plaza.

“Las carpetas acá en el tema de El Espinal y Poza Rica estaban abiertas y ahí constaba el nombre de El Pino y está en proceso la judicialización porque se tiene que hacer este proceso y eso casi no se sabe es que tienes que convencer al juez de que alguien es responsable de los delitos y que tienes pruebas contundentes de eso que afirmas”.

¿Docente manejaba camioneta de "El Pino"?

Agregó que la Fiscalía General de Veracruz (FGE) no ha comprobado que el conductor de la camioneta en la que viajaba la familia de “El Pino” era maestro y cuestionó el que estuviera manejando la camioneta de un narcotraficante.

“La Fiscalía va a determinar, pero les pregunto, yo soy maestro y cuando he saludo a las maestras y los maestros los veo trabajando en sus escuelas y su preocupación es la escuela (…) esas son las maestras y maestros, el que le anda manejando a un narco, por Dios ¿no te dice nada? ¿qué hacías manejándole a un narco? Si alguien no sabe a qué se dedica un jefe de plaza es quien maneja todos los giros negros de la zona, todos los delitos que se comenten son bajo su visto bueno”, dijo.

Esto pese a que organizaciones sindicales han señalado que el maestro asesinado se trató de Carlos, docente en educación indígena y secretario general Delegación DI 268 de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Si tiene alguna culpabilidad o la tenía, que lo decida un juez y la carpeta de investigación, no podemos andar prejuzgando. Yo tengo que ser responsable, no puedo decir que el sindicato está metido, yo no tengo esas evidencias, el acto es de quien dicen que es un maestro, pero yo lo que digo es ¿qué hacía esa persona manejando la camioneta de un narco?”.

Jueces benevolentes

García Jiménez expuso que se está “vigilando” la actuación de un juez de distrito del orden federal, quien de manera sospechosa es muy “benevolente” con delincuentes que han puesto las autoridades ante la justicia.

A su decir, en diferentes ocasiones ha otorgado medidas cautelares ligeras a señalados de delitos graves, pues un abogado de estos presuntos delincuentes siempre busca interponer un amparo con este mismo juez.

“Nos parece muy sospecho como actúa, muy benévolo con los presuntos responsables de delitos graves, acabamos de tener un caso, así, en los hechos que tienen que ver con Poza Rica, un juez de distrito de Xalapa, que muy benévolo y nos dimos cuenta que ese juez actúa en contubernio con un abogado de estos malandros, porque cuando ponemos a disposición del juez a estos malandros inmediatamente apelan al mismo juez”.

Aunque no dio el nombre del juez, advirtió que, si se da una ocasión más, lo denunciará públicamente.

Jueces que otorgan amparos por cualquier cosa, buscan entorpecer el proceso judicial con recursos, descubrieron que lo hacen es alegar violaciones al debido proceso o que las medidas cautelares deben ser firmas periódicas (…) ha sucedido que se presentan a la primera (firma) y después no van, señaló.