Relatoría de la violencia: El “Pino” no es el primer asesinado de Fuerza por México

El pasado domingo Fernando Pérez Vega alias “el Pino”, quien era militante de Fuerza por México, fue asesinado junto a su familia en la carretera federal Veracruz-Xalapa, hecho que fue confirmado por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.

Este es el segundo militante de dicho partido político asesinado en Veracruz en menos de un mes. El primero fue el alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, registrado el pasado 30 de diciembre en la cabecera municipal. Pérez Vega, fue excandidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Coxquihui y coordinador distrital de ese instituto político.

Por estos hechos, el dirigente estatal del partido, Eduardo Vega Yunes, se limitó publicar un mensaje su red oficial de Twitter en el que aseguró que por respeto a los familiares de las víctimas ha decidido ser prudente en emitir un comunicado. Además, dijo respetar a las instituciones y se está a la espera de la determinación que se otorgue de manera oficial.

¿A qué asistió Fernando Pérez Vega al puerto de Veracruz?

Fernando Pérez Vega fue asesinado el pasado domingo junto a su familia -entre ellos dos menores-, tras haber asistido a una rueda de prensa en la que los dirigentes estatal y nacional exigieron justicia por el asesinato del alcalde de Rafael Delgado.

El evento para pedir justicia se realizó en un conocido hotel de la zona turística de Boca del Río, el cual fue encabezado por el dirigente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, y el dirigente estatal Eduardo Vega Yunes, quienes exigieron a las autoridades estatales dejar de criminalizar a los políticos asesinados en territorio veracruzano.

De la misma forma, se solicitó realizar investigaciones apegadas a derecho para dar con el paradero de todos los implicados en el asesinato del alcalde ejecutado el 30 de diciembre en la zona montañosa de Veracruz.

“Pedimos al Gobierno del Estado, pero principalmente a la Fiscalía General del Estado que se deslinden responsabilidades, que se entregue una investigación apegada a derecho, no sólo para sus gobernados, sino también para la paz y tranquilidad de su municipio, en lo personal de su familia”, expusieron.

¿Quién era el "Pino" para el gobierno de Veracruz?

"El Pino" era ubicado por el Gobierno de Veracruz como un alto generador de violencia en la sierra de Papantla y como jefe de plaza, por lo que contaba con varias carpetas de investigación, según lo declarado por el mandatario estatal.

Su nombre se dio a conocer en la región norte del estado de Veracruz, luego de ser vinculado a los hechos violentos que cobraron la vida de ocho personas en el municipio de Poza Rica.

Era conocido por su trayectoria política, ya que fue candidato a la alcaldía de Coxquihui en 2021 y se definía como “obradorista”.

El apodo “El Pino” y/o “R-Q5” también ha figurado en videos y mantas reproducidas por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, quienes lo responsabilizan de presuntamente ser el homicida del comandante de la Policía Municipal de Espinal, José Luis Quinto Lorenzo, privado de la libertad la noche del 23 de diciembre, mientras se encontraba en el estacionamiento de un centro comercial.

Aunque Fernando Pérez Vega fue candidato fallido a la alcaldía de Coxquihui por el partido Fuerza por México, su hermano al que se le considera líder criminal, apoya de manera abierta a Morena.

Durante las elecciones la esposa de Reveriano Pérez Vega, hermano de Fernando, se postuló a la alcaldía de Coxquihui como abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia. Sin embargo, el triunfo, en un segundo conteo, fue para el candidato del PAN y actual alcalde Juan Pablo Gómez Mendoza.

Pese a que Fernando Pérez Vega perdió la elección, la cercanía con Morena ha seguido de parte de su hermano, quien desde junio de 2018 mediante videos publicados en sus redes sociales solicitó el voto a favor del ahora gobernador Cuitláhuac García, y como presidente de la República de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué ocurrió la tarde del domingo en Veracruz cuando se registró una balacera?

La tarde del domingo se dio a conocer una balacera en la carretera Federal 140 Veracruz-Xalapa, vía Paso de Ovejas, de la cual comenzaron a circular videos y fotografías del hecho.

Fue entonces que personas reconocieron la unidad baleada, que en el interior se encontraban tres adultos y dos menores sin vida a causa de la ráfaga de balas que los ultimaron.

La unidad fue reconocida por amigos y familiares del “Pino”, además sabían que había asistido al evento que tuvo su partido, Fuerza X México, en Boca del Río, y que la ruta corresponde a la que recorrió la familia del joven político, y que desafortunadamente, todos, en su regreso fueron ejecutados por un presunto grupo armado, que según las imágenes difundidas, viajaban a bordo de una camioneta negra.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó que fueron seis personas las que perdieron la vida en el ataque armado que sucedió en calles de la colonia Ampliación de Las Bajas de la localidad San Fe del municipio de Veracruz.

En el interior de la camioneta Ford Lobo color negra, fallecieron en el asiento trasero tres personas, mientras que en la parte del piloto y copiloto dos más, entre ellos hay menores de edad.

Mientras que metros adelante, el pasajero de un taxi fue alcanzado por las balas, por lo que igualmente falleció; el chofer resultó herido. La movilización fue inmediata, pues los hechos ocurrieron muy cerca de la base Aeronaval de las Bajadas que son las instalaciones de la Marina.

Posteriormente, el gobernador de Veracruz dio a conocer que Pérez Vega iba a bordo de la camioneta negra sin embargo, al intentar huir abordó un taxi por lo que habría muerto a bordo de la unidad de transporte público.

Por su parte, la región IV SNTE Sección 32 dio a conocer que entre las víctimas del ataque armado se encontraba el maestro Carlos Alfredo Jiménez Olmedo. De acuerdo a los datos de las autoridades, la víctima fue llevada al hospital, pero perdió la vida durante las primeras horas de este lunes. Era quien manejaba la camioneta que fue atacada por el comando armado donde viajaban también los dos menores de edad que fueron ultimados.

Pese a que las autoridades han relacionado los hechos con un “ajuste de cuentas”, el gremio magisterial pide justicia para el docente. Tras los hechos, fueron colocados retenes de la Marina Armada de México en avenidas del puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo.

Uno de los retenes instalados fue en Boca del Río, en el bulevar Miguel Aleman, generando intenso caos vial con dirección de norte a sur, hasta la altura de El Morro.

Esta carretera es la federal 150 que tiene un tramo por la Riviera Veracruzana que desemboca al norte con el municipio de Veracruz, mientras que al sur conduce a Paso del Toro. Además al sur se encuentra con la avenida Ejército Mexicano Poniente que lleva dirección a Las Bajadas, a donde ocurrió la masacre; además conecta con la carretera Xalapa-Veracruz que es la 140.

Otro de los filtros estuvo en el municipio de Medellín de Bravo en la carretera El Tejar-Veracruz a la altura del fraccionamiento Puente Moreno. Este camino lleva a la avenida Ejército Mexicano Poniente, que conecta con la federal 140, Xalapa- Veracruz, que pasa también por Las Bajadas.

Mientras tanto un tercer retén reportado por automovilistas, fue instalado en la carretera federal 140 que conduce a la capital veracruzana y que es parte del municipio de Veracruz. Los federales se colocaron al poniente de la ciudad, es decir, muy cercano a Las Bajadas, zona donde ocurrieron los hechos.

No fue el primer ataque; ¿qué pasó en Poza Rica?

A finales del 2022 y durante los primeros minutos del 2023 se registraron tres ataques armados en diversos puntos de Poza Rica, dejando como saldo ocho personas. Los reportes policiacos señalaron que la primera agresión se registró en el bar “Molino Rojo”, donde cuatro personas fueron asesinadas.

Uno más tuvo lugar en “El Manguito”, donde murieron tres personas y el tercer ataque se registró en “El Cafre”, donde una persona perdió la vida. Tras los hechos, se relacionó a “el Pino” con dichas actividades mediante mensajes difundidos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Tras los hechos registrados en Poza Rica, “el Pino” hizo uso de sus redes sociales para deslindarse de los actos de violencia y rechazó tener vínculos con la delincuencia organizada.

“Haciendo uso de mi derecho de réplica en relación a una narcomanta en donde mencionan a un servidor y que circula en varios medios de comunicación, grupos de Facebook y WhatsApp. Niego categóricamente tales señalamientos y aseguró que todo se trata de un golpe político ya que a las personas señaladas, entre ellas mi persona, somos de distintos colores partidistas pero de la ideología obradorista, pero a ciertos y conocidos actores que no comulgan con esa corriente ni los mencionan”, expuso.

De la misma forma, señaló: “Dejo a consideración de las personas que realmente me conocen su opinión, porque saben a qué me dedico y que siempre estoy para las demás personas, cosas que no hace una persona que es señalada de hacer actos ilícitos”.

El 22 de noviembre de 2022 algunas personas avisaron a las autoridades sobre la presencia de varias personas armadas en las inmediaciones de la carretera Oriente Medio Día- Coxquihui- Zozocolco, en la región denominada La Sierra del Totonacapan.

Ante dichos actos, se puso en marcha un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Ejército Mexicano, quienes realizaron una revisión en las instalaciones del rancho “Niño de Oro”, localizado en la comunidad de Sabanas de Xalostoc, en plena Sierra Totonaca.

El terreno precisamente, según el reporte de las autoridades, pertenecía a Fernando “N”; sin embargo, en esa ocasión no hubo detenidos.

¿Quiénes son Los Pelones de la zona norte de Veracruz?

Fernando Pérez Vega era hermano del exalcalde de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega, alias “el Pelón”, a quien las autoridades estatales lo identifican como jefe de un grupo delictivo que opera en el Totonacapan, conocido como la banda de “Los Pelones”.

Reveriano, “el pelón”, fue elegido como alcalde en los periodos 2008-2010 y 2014-2016.

Dicho grupo político ha tenido el control en los municipios del Totonacapan por más de 30 años. De inicio se les relacionaba con el PRI; sin embargo, se unieron a las filas de Fuerza por México, partido político que obtuvo su registro en el 2020.

En marzo del 2017, Reveriano era alcalde de Coxquihui, cuando fue atacado por un comando armado. El saldo de esos enfrentamientos costó la vida de cinco policías y tres civiles.

En ese mismo año el Congreso local avaló el desafuero solicitado por la Fiscalía General del Estado (FGE), quien desde entonces permanecía prófugo.

Durante la administración estatal de Miguel Ángel Yunes Linares se ofreció una recompensa de un millón de pesos por información que llevará a su captura.

En mayo de 2019 fue detenido y en menos de diez horas, dos jueces en distintos procesos le otorgaron la libertad al pagar una fianza de 100 mil pesos para que continuara su proceso en libertad.

Tras ello, en mayo de 2020 nuevamente fue atacado en la comunidad Entabladero, municipio El Espinal, mientras estaba en una reunión con taxistas. Se mencionó que en dicho ataque resultó lesionado.

Otra tragedia: el asesinato del alcalde de Rafael Delgado

El pasado 30 de diciembre el alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, fue asesinado en la cabecera municipal, hechos por los cuales se abatió a Adrián "N" alias El Coyote, a quien se le señaló cómo autor material e intelectual del homicidio.

Tras ello, fuerzas de seguridad estatales, en coordinación con SEDENA, activaron el Operativo Código Rojo para dar con los responsables de la agresión.

Se dio a conocer que efectivos policiales, municipales, estatales y federales aplicaron un operativo de seguridad en la zona "para dar con los responsables de estos lamentables hechos".

Días después, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que podría haber una conexión entre los homicidios del síndico de Omealca, Miguel Tinoco; el tesorero de Tezonapa, Salvador de Jesús Páez y alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, con la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado de la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, señaló que ya había advertido sobre las consecuencias de los vínculos de las autoridades municipales con los grupos delincuenciales.

“Podría haber una línea que conecta a estos tres homicidios y lo había comentado, que en esa región se han detenido a los cabecillas importantes, hay una disputa entre los que entran por Oaxaca y los que tienen su lugar de actuación en Córdoba. Al ver que agarramos a varios de ellos hay una reestructuración, se pelean con varios actores que podrían estar ligados con los de Tezonapa y otros que están en disputa interna que podrían estar ligados con los de Córdoba. Hay unas rencillas y encantamos el hilo conductor de esas rencillas”, dijo.

Respecto al asesinato del tesorero Tezonapa, Salvador de Jesús Páez, del pasado 30 de diciembre, dijo que podría estar relacionado con el homicidio del alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, registrado el pasado 30 de diciembre, así como el ocurrido contra el síndico de Omealca, Miguel Tinoco, del 7 de diciembre.

“En emboscada atentaron contra su vida, se está avanzando, se tienen indicios pero por lo mismo se tiene que actuar con secrecía porque pudiera tener relación con el homicidio del alcalde de Rafael Delgado y el síndico de Omealca”, expuso.

El mandatario estatal recordó que había advertido sobre las consecuencias de involucrarse con el crimen organizado y aunque habrá justicia se requiere de la colaboración de las autoridades municipales.

"Era muy lamentable que algunos actores políticos de nivel municipal entraran en contacto con la delincuencia organizada, que las consecuencias se iban a ver y miren ahí están las consecuencias”, dijo.

Días después, el gobernador dio a conocer que tras un enfrentamiento al intentar detener a Adrián "N" alias El Coyote, autor material e intelectual del homicidio del alcalde este perdió la vida.

Detalló que tras el asesinato del edil se detuvo a cinco personas de una banda que se pusieron ante un juez que declaró válida la detención; sin embargo, dado que había una orden de aprehensión contra el líder autor material e intelectual del homicidio del alcalde Adrián "N", se le ubicó, quien pretendiendo darse a la fuga disparó contra los elementos de seguridad entrando en un enfrentamiento.

El pasado 11 de enero el Congreso local aprobó llamar a la suplente de Rafael Delgado, Alejandra Enríquez Ortiz, para que asuma el cargo como presidenta municipal hasta concluir el periodo en 2025.