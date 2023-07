Asesinato de Zayma se da en contexto de disputa entre grupos delictivos, señala gobernador

Tras el asesinato en Poza Rica de la activista social y ex aspirante a la alcaldía de este municipio, Zayma "N", la tarde de ayer, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que existe una sola línea de investigación y que se da en un contexto de disputa entre grupos de la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, cuestionado sobre el homicidio cuando la víctima transitaba sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, explicó que los detenidos por el enfrentamiento entre policías y manifestantes que se dio el pasado 14 de julio frente a la Secretaría de Seguridad Pública, dieron a conocer que fue Zayma quien les pagó para participar.

“Los 17 detenidos que están vinculados a proceso por el ataque a la Secretaría de Seguridad Pública y los policías y que fue bien organizado, llegaron en camiones, nos quedó la duda de quién lo orquestó, el grupo de Los Tercios o del Cartel Jalisco y empezamos a averiguar (…) Decimos que está raro porque ya que los detuvimos confesaron que tienen la promesa de ser contratados para PEMEX a través del sindicato petrolero”.

Local Autoridades confirman avances en investigación de excandidata de Poza Rica asesinada

Agregó que resultó que una persona que alentó esa manifestación fue la víctima, “yo no sé si ella sabía lo que estaba haciendo, pero sí sé que los que están detenidos confesaron que ella les pagó 250 y 300 pesos”.

Señaló que en Poza Rica hay una disputa por la plaza entre grupos de la delincuencia organizada y que la estrategia de su gobierno ha sido la de ir por los jefes de plaza y no solo los “charales”.

Agregó que hay integrantes de la delincuencia que se están metiendo en temas electoral “para por ahí colarse”.

“Esto grupos están buscando base social y van a recurrir a quien tiene convocatoria, credibilidad, alguna labor social y tal vez ella no sabía que estaba metiéndose en eso. El ajuste de cuentas es otra cosa, este es un homicidio y vamos a dar con los responsables, de una persona que andaba en cuestiones sociales, yo no voy a aventurar lo que no me consta, pero sí les doy el contexto”.

Por ello, llamó a la población en Poza Rica a que no se involucren con cualquiera que les dice que vamos “a tomar la carretera o vamos a hacer eso porque detrás podría estar la pelea de estos grupos”.

Agregó que se ha hecho un llamado de atención al alcalde de ese municipio, Fernando Remes Garza, pues él debe estar de lado de la sociedad.

Te puede interesar: Suma Veracruz 9,522 delitos contra mujeres en solo 6 meses

Cuitláhuac García Jiménez señaló que en Poza Rica hay una disputa por la plaza entre grupos de la delincuencia organizada | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Yo le agradezco que él ha dicho que se debe al pueblo de Poza Rica y estoy con el pueblo de Poza Rica (…) Vamos a dar con los responsables haya sido quién haya sido y cual haya sido la motivación, no vamos a permitir que atenten contra gente que legítimamente está aspirando a un cargo, creando su propio equipo político y le decimos a los compañeras y compañeros que tienen un pequeño liderazgo, que cuiden muy bien con quién se juntan y cómo les ofrecen las cosas”.

Así, los invitó a los aspirantes a algún puesto de elección popular a caminar casa por casa, y no hacer compromiso con nadie.