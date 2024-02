“Son importantes”: abandono de adultos mayores en asilos no deja de crecer

Veracruz, Ver.- El ingreso de los adultos mayores a los asilos va en incremento y en el Asilo Cogra A.C., no ha sido la excepción, platicó la directora de este lugar, María Teresa Mendoza de Infanzón, quien consideró que parte de ello se debe a la pérdida de valores de algunas personas.

Aumenta abandono de adultos mayores en Veracruz

Sin embargo no es lo único que ha venido ocurriendo pues en la actualidad el 50 por ciento de los abuelitos que son llevados a los asilos son abandonados por sus familiares, donde el Cogra ocurre la misma situación.

“Año con año se incrementa porque tenemos mucho trabajo, desgraciadamente la sociedad la vida va muy deprisa, los hijos tienen que trabajar, pero lo único que pido que cuando lleven a un adulto mayor, que los vayan a visitar, que lo tomen en cuenta y que lo quieran. Que no solo paguen la cuota, para ellos es un aliciente que sus familiares los vayan a visitar, que se sientan importantes porque si lo son”, comentó.

La entrevistada lamentó que los familiares solo se aboquen a cumplir con el pago de la cuota solicitada, sin embargo ya no regresan a visitarlos. Asegura que en el caso del asilo a su cargo siempre tiene las puertas abiertas para los familiares que deseen visitar a sus ancianitos.

Destacó que es lamentable que se nieguen a pasarlos a visitar, platicar un rato con ellos o acompañarlos a comer, pues se tratan en muchos casos de papás, mamás, abuelos o abuelas, es decir familiares muy cercanos.

La activista aseguró que no basta con proveerles de agua y comida, ya que los adultos mayores necesitan de la compañía y atención de sus seres queridos, y esto es lo que menos hacen.

Asilo Cogra Veracruz | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

"Lo importante realmente aquí para un adulto mayor, es que lo tomen en cuenta, que los quieran, porque mira, podrás darle un plato de comida, pero si tú no vas y le dices mi amor cómo te sientes?, anda vamos a comer corazón, no come, hay que darle de comer en la boca y sobre todo para ellos es aliciente que su familiar los vaya a visitar", dijo.

El objetivo del Asilo Congra

Señaló que en el Asilo Cogra trata de procurar que los adultos mayores se sientan tranquilos y contentos, porque muchos de ellos, están deprimidos porque sus familiares nunca los visitan.

En el albergue se encuentra internados 68 adultos mayores | Foto ilustrativa: Cortesía | José Candelario / Cuartoscuro.com

“Lo importante es que estén al pendiente de sus adultos mayores, lo importante es que lo tomen en cuenta, hay abuelitos que no comen solos, hay que darles de comer en la boca”, comentó.

Actualmente el asilo Cogra cuenta con 68 adultos mayores asilados y las instalaciones de este lugar, están ubicadas en las calles de Cultura y Murillo de la colonia Hidalgo de la ciudad de Veracruz, donde siempre están abiertos a recibir donaciones en especie, como pañales, alimento y medicamentos.