Se registran aspirantes de MC a precandidaturas para diputaciones

Este jueves en el Comité Directivo estatal de Movimiento Ciudadano se registraron tres personas interesadas en ser precandidatas para la diputación local y federal.

Agustín Arcos Gamboa, realizó su registro como precandidato diputación local Distrito de Xalapa, y Fernando Martínez Ruiz, buscará la precandidatura para diputación local del Distrito 12 de Coatepec.

Malena Cano Servín, se inscribió como precandidata Federal Distrito 09 de Coatepec.

De acuerdo a lo establecido por la dirigencia nacional y estatal del partido naranja, el proceso de inscripción se realizará durante los próximos tres días, a fin de que el próximo 22 de enero se pueda emitir el dictamen en el que se den a conocer los nombres de quienes serán electos como precandidatos.

Este mismo proceso de selección aplica para la precandidatura a la gubernatura y el Senado de la República.

¿Quiénes son los aspirantes de MC que se registraron a la precandidatura para diputaciones?

Fernando Martínez Ruiz, fue candidato independiente y en 2021 declinó a favor de Movimiento Ciudadano, por lo que participó como precandidato al mismo Distrito que busca representar

Malena Cano Servín ha sido militante del partido naranja desde hace varios años, desde diciembre pasado mostró su interés por participar en este proceso interno.

En enero de 2023, Agustín Arcos Gamboa tomó protesta, como coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Xalapa.

Fernando Martínez Ruiz y Malena Cano Servín | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Arcos Gamboa fue el único que dio un mensaje al realizar su registro, con el cual dijo que el 22 de enero inicia su precampaña, la cual finaliza el 10 de febrero.

Mencionó que busca ser favorecido por la ciudadanía, a fin de continuar la labor que las representantes de MC han realizado en el Congreso local.

“A los diputados locales actuales no los vemos, no trabajan y sólo buscan ‘chapulinear’, no quisiera mencionar partidos, pero sí puedo decir que en las grandes causas de esta ciudad y el estado no se ven reflejados los actos de los legisladores actuales”, dijo.

Agustín Arcos Gamboa precandidato a diputación local distrito X1 Xalapa | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Aseveró que el partido se encuentra fuerte y seguramente obtendrán resultados positivos en las elecciones de junio próximo.