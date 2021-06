Aumentará consumo de marihuana, ante legalización

Xalapa, Ver.- La integrante del Colectivo Cannabico Interdisciplinario de Xalapa, María Fernanda Alvízar afirmó que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le pone fin a la prohibición absoluta de la marihuana en su uso lúdico y recreativo, es un primer paso que significa mucho.

Y es que explicó que, con esa invalidación de la prohibición de manera absoluta, ahora se dan las herramientas para poder avanzar, al Congreso de la Unión después de dos años cuatro meses de prórrogas.

“Es muy importante, todos los miembros del colectivo Cannabico Interdisciplinario estamos en constante comunicación y sintonizamos en vivo la reunión del pleno y fueron momentos de tensión porque era todo cuestión de lo que se decidiera en ese momento y al final tuvimos nueve votos a favor y dos en contra; de hecho, uno de los votantes tomó una decisión de último momento y votó a favor”, dijo.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Local Regulación de la marihuana va por buen camino: Senador

Explicó que se espera que en 60 días se publique en el Diario Oficial de la Federación y se avance con las reglamentaciones correspondientes.

“Para nosotros como colectivo y movimiento cannábicos estaremos pendientes de que las reglamentaciones correspondientes se hagan basadas en los derechos humanos y protegiendo los datos personales de los registros que se van a llevar a cabo en COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) por ejemplo”, abundó.

Recordó que su equipo legal ha estado comunicándose con diputados locales electos del estado de Veracruz incluso antes de las elecciones con los que hay mesas de diálogo.

Y se va a seguir buscando la participación conjunta de los colectivos, la ciudadanía y los representantes de los gobiernos

Refirió que lo que buscan es una cuestión de ética y derechos humanos puesto que no pretenden poder consumir cannabis donde deseen, violando incluso derechos de personas a las que no les parece un ambiente agradable para ellos o para menores de edad.

“Lo que se busca son espacios abiertos para consumo responsable y adulto (…) el tema de la legalización viene acompañado de una regulación y con esto se busca precisamente que haya un control sobre las personas que tienen una edad correspondiente o no, para poder ejercer su derecho de libre desarrollo de la personalidad haciendo uso de sustancias que efectivamente tienen cierto impacto en el cuerpo, recordando siempre que no es una sustancia inocua, que se tiene que informar debidamente sobre sus efectos positivos tanto como de los negativos”, abundó.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

No habría consecuencias por consumo

El director del Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Xalapa, Humberto Flores Dorantes, dijo que el hecho de percibir que ya no hay consecuencia legal al consumir marihuana puede provocar que se piense que no es dañino y ante esa confusión, se eleven los consumos.

“Porque se entiende que al no ser ilegal está permitido, como que se entiende que no es malo, que no es perjudicial; el consumo de cannabis tiene características muy específicas, a veces es la puerta de consumo de otras sustancias; en ocasiones puede ser la puerta de salida por el tipo de consumo de la persona, pero sí podríamos pensar que iría en aumento los consumos de esta sustancia por la baja percepción de riesgos y de los daños y no contemplar los efectivos negativos a largo plazo”.

Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le pone fin a la prohibición absoluta de la marihuana en su uso lúdico y recreativo, recordó que el cerebro deja de estructurarse y conformarse hasta los 22 años y si hay consumo de cannabis previo a esta edad, puede estar favoreciendo la aparición de algunos problemas, y la adicción puede ser mayor.

“Hay muchas complicaciones. En el año entre 2015 y 2016, que hubo un amparo de tres personas para el consumo de marihuana un aumento en las unidades de Centros de Integración Juvenil de poblaciones que consumían estas sustancias con discursos que llevaban a ‘ya está legalizado’ lo que era incorrecto porque el amparo de algunas personas, pero la población que llegaba hablaba de una legalización y había una desinformación”, dijo.

Expuso que, aunque la población señala que tiene propiedades curativas, es apenas uno de los componentes que tiene la Cannabis los que favorecen o ayudan, “pero no es el consumo de la marihuana, fumado o ingerido, hay que dejarlo claro”.

Uno de los beneficios de lo determinado por la Suprema Corte dijo, podría ser la regularización del consumo, la venta o distribución, aunque señaló que sigue habiendo mucha desinformación.

“Vemos que por ejemplo en cuestión de consumo de tabaco y alcohol, es una sustancia que solamente la pueden consumir personas mayores de edad; sin embargo, tenemos registro de que jóvenes desde los 15 años que lo consumen; ¿qué va a suceder? lo mismo, el consumo de marihuana va a aumentar, debido a la desinformación, a la baja percepción de daños y riesgos, lo que implica el reto para instituciones como nosotros, el transmitir mensajes claros, oportunos, con base científica, preventivos, para decirle a los jóvenes que no han consumido que hay otras actividades que nos van a dar estas recompensas”, abundó.

Ante ello consideró que es necesario que se difunda información oportuna y veraz en torno al consumo y consecuencias del cannabis; además de que se sugiere que éste podría ser después de los 22 años, cuando ya no hay tanto impacto en el desarrollo del cerebro.