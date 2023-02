Aún no hay terreno para basurero de Las Matas: alcaldesa de Minatitlán

La presidenta municipal de Minatitlán, Carmen Medel Palma, reconoció que a la fecha no se ha definido el terreno en donde se construirá el proyecto del relleno sanitario para la zona sur del estado. Esto, pese a que el Congreso local autorizó la creación del Sistema Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial, mejor conocido como SIGIRES.

En entrevista, la alcaldesa descartó que dicho relleno se construya en su municipio, aunque no han confirmado en donde se instalará, pues se debe tener un acuerdo entre los tres ayuntamientos que integran el Sistema Intermunicipal: Minatitlán, Coatzacoalcos y Cosoleacaque.

Recordó que los tres municipios crearon el SIGIRES, el cual se encargará de realizar las acciones de manejo de la basura que pretende a fin de eliminar el tiradero conocido como Las Matas.

¿Qué municipios podrían sumarse a iniciativa?

La alcaldesa consideró que a este proyecto podrían sumarse más ayuntamientos con el objetivo de eliminar el problema de la basura que se tiene en la zona sur de la entidad.

“Minatitlán en este momento no tiene terreno en zona urbana, tiene en zona rural, pero tenemos un río y no tenemos un puente, por lo tanto, no tenemos un terreno viable en Minatitlán, muy seguramente Coatzacoalcos, Nanchital o algún otro municipio podría otorgar el espacio para ello”, expuso.

El pasado 18 de enero el pleno del Congreso local aprobó la creación de un organismo público descentralizado intermunicipal, denominado “Sistema Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial” (SI-GIRES).

Dicho sistema estará incorporado por las autoridades de Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, las cuales son las responsables del proceso de saneamiento del tiradero a cielo abierto Las Matas.

Tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, a fin de atender el servicio público de transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.

En la aprobación se determinó que dicha autorización en virtud de la facultad para brindar los servicios antes mencionados de la manera más adecuada y con una buena calidad.

"Los ayuntamientos determinaron con el objeto de procurar la salud ambiental y humana de la región y, con ello, erradicar la problemática socio ambiental, la conformación de un Organismo Público Descentralizado de carácter Intermunicipal a fin de concretar el proceso de clausura del tiradero a cielo abierto denominado Las Matas", señala el acuerdo.

El Organismo quedó normado según lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el mismo se determina que: Dos o más ayuntamientos podrán formar un Organismo Operador Intermunicipal, que tendrá carácter de organismo público descentralizado, previo acuerdo de los Cabildos respectivos y autorización del Congreso del Estado, para coordinarse en la prestación de los servicios públicos a que se refiere esta ley.