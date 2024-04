Avenida Ébano en ruinas; baches, cuarteaduras y hundimientos, un problema que no acaba

La avenida Ébano de la colonia Veracruz se ha convertido en un riesgo latente para vecinos y personas que la transitan ante las malas condiciones en la que se encuentra en algunos tramos.

Baches profundos, cuarteaduras y hundimientos, entre las calles Maderas y Loma Bonita, son una constante y un peligro para quien pasa en sus vehículos, motociclistas e incluso caminando.

Y es que, al pasar por esas partes destrozadas, las unidades del transporte público y particulares, tienen que disminuir su velocidad y organizarse para pasar con calma y no provocar un accidente, lo que no siempre se logra.

Los vecinos señalaron que es un problema viejo porque, aunque “rellenan” esa parte de la avenida, al poco tiempo se vuelven a hacer los baches.

“Rellenan y otra vez vuelven a escarbar, los mismos carros vuelven a sumir el material que echan y otra vez vuelve a haber hoyos, pero siempre ha sido así”, dijo María del Carmen.

Señaló que al ser una zona muy habitada y un paso obligado para otras colonias de la zona como Independencia y Plan de Ayala, no solo pasan las unidades del transporte público sino de materiales o camiones con mercancía para las tiendas.

Lo anterior, dijo, provoca también accidentes que involucran a motociclistas y automovilistas y al mismo tiempo daños para sus vehículos.

“Nos ha tocado ver cómo se voltean ahí, y cuando llueve también se pone feo y luego también el tráfico que se detiene por lo mismo de los hoyos, las llantas también se ponchan por lo mismo”, agregó.

La avenida de la colonia Veracruz se ha convertido en un riesgo latente para vecinos y personas que la transitan ante las malas condiciones | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Dijo que no solo para los automovilistas es un problema sino para las personas que deben caminar o cruzar la calle principalmente los adultos mayores.

“Sí pedimos que lo vengan a reparar para evitar accidentes”, agregó María del Carmen al dirigirse a las autoridades municipales.

Las malas condiciones provocan también accidentes que involucran a motociclistas y automovilistas y al mismo tiempo daños para sus vehículos | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Ahí pasan los carros y como que se pandean y luego se tienen que esperar a que se crucen los demás. Esto tiene como un año, echan como gravilla, pero se escarba y es lo mismo”, dijo por su parte Esperanza García.

Ese no es el único problema de la zona pues en una de las esquinas, donde convergen la calle Maderas y Ébano un día los vecinos amanecieron con un hoyo lleno de agua y basura, que atribuyen a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento y donde se colocaron unas cintas de seguridad que ya se cayeron.

Dicen que es un riesgo latente porque por las noches no se ve y que ya se han caído ahí vehículos, por lo que es un peligro también para los transeúntes sobre todo adultos mayores o menores de edad.

Baches profundos, cuarteaduras y hundimientos, entre las calles Maderas y Loma Bonita, son una constante y un peligro para quien pasan por ahí | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Esto tiene como dos meses abierto, nada más vinieron, abrieron, sacaron el agua y no lo han cerrado. Vinieron los de CMAS y no lo han venido a cerrar, pusieron la cinta. pero como los carros no miden, ellos mismos tiraron los troncos que habían puesto y la cinta amarilla. Esto es muy peligroso, incluso antier se fue una camioneta ahí y la tuvieron que sacar entre varios”, dijo Paola Hernández.