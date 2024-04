Vecinos de la calle Francisco Navarrete en peligro constante; exigen orden vial

Complicaciones como riesgo de atropellamiento, falta de estacionamiento y colisiones por falta de señalamientos viales ocasionó el cambio a doble circulación del tramo de la calle Francisco Navarrete, entre José Díaz y la avenida Ávila Camacho, esto según vecinos de esta calle.

Mario Rizo Campomanes, habitante de la zona, expuso que hicieron una petición a la Dirección de Tránsito y seguridad Vial del Estado para solicitar que se colocaran reductores de velocidad en esta calle, que desde hace más de 50 años era de un solo sentido, pero que la dependencia decidió volverla de doble sentido, lo que sin duda, les ocasiona infinidad de dificultades dado que provocó más problemas, cuando la idea era resolver los que había.

Expuso que ante esta situación exigen que se regrese ese tramo a un sentido, como ha sido siempre porque es mentira que sea parte de un programa integral de reordenamiento vial dado que todas las calles cercanas siguen igual con un solo sentido para circular.

Rizo Campomanes lamentó que en lugar de atender el problema que pedían los vecinos, la dependencia que está a unas cuadras de esa calle, aplicó medidas que complican la seguridad en la zona.

Esta calle, dijo, es habitada por familias que se conocen desde hace más de 3 décadas o más tiempo. La mayoría, porque son casa de muchos años, no tiene cochera, “y ahora es imposible colocar el auto por donde viven porque no solo la hicieron de un sentido, sino que colocaron señalética para que no estacione nadie en el carril que viene de Ávila Camacho, hecho que no tiene ningún sentido”.

El vecino recuerda que en abril del año pasado, enviaron un oficio firmado por todas las familias de esta tramo de la calle en la que pedían colocar señalización de la circulación de la vialidad, porque muchos de los conductores circulaban a alta velocidad y eso era un riesgo para adultos mayores y niños que acuden a la escuela que está en la zona.

“La idea es que se colocarán reductores de velocidad, topes, en la esquina de Navarrete y José Díaz, para obligarlos a detenerse, pero no fue así, sino que metieron otro carril y eso causó muchos más problemas en el lugar”.

Remarca que es increíble que se les haya solicitado señalización para evitar riesgos porque los conductores van a una alta velocidad y la solución que tomaron quienes toman las decisiones fue agudizar el problema y convertir en un solo sentido.

Indican que no tiene sentido que se respetara el sentido de las calles paralelas y solo se cambiara este tramo. “Eso no tiene ningún sentido porque no solo no resuelve nada, sino que lo enreda”.

Ahora con esta nueva disposición los conductores que vienen de Ávila Camacho se incorporan a alta velocidad y eso conlleva más riesgos, sin contar que ahora los vecinos no tienen donde estacionar su auto porque los que llegan a la Dirección de Tránsito a realizar trámites se instalan en esta vía.

Mentiras de la autoridad

Salvador Díaz Galván, otro de los vecinos, expuso que de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial del Estado les respondieron que el doble sentido de la calle es una medida de un programa integral de reordenamiento vial, sin embargo no hubo más cambios en las calles cercanas siguen igual. “Algunas siguen con un solo sentido para circular”.

Comentó que el oficio de respuesta lo dejaron tirado en la cochera de un vecino. Ahí les respondieron que fue decisión de la Subdirección de Ingeniería dependiente a esa dependencia, que se aplicó la medida, “que sin duda es equivocada y responde a los intereses de quienes trabajan en la Dirección de Tránsito y seguridad Vial del Estado. No entendemos”.

Por último, subraya que no es posible que se tomen medidas que van contra la ciudadanía. Exige que se escuchen sus demandas porque tienen derecho a vivir en una calle sin riesgos.