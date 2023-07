Ayuntamiento de Medellín quiere dar servicio de agua; ¿qué pasará con Grupo MAS?

Medellín de Bravo, Ver.-Con la desincorporación del ayuntamiento de Medellín de Bravo al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) el servicio de agua potable sería administrado por la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Medellín (CMAS Medellín).

Durante la sesión de cabildo realizada este viernes 28 de julio, donde estuvieron presentes los diputados locales, Fernando Arteaga Aponte presidente de la Comisión de Agua en el Congreso Local y Verónica Pulido, el presidente municipal Marcos Isleño planteó la salida del municipio a la sociedad con el Grupo MAS.

¿Qué opinan del servicio concesionado a Grupo MAS?

La argumentación expuesta fue que el Grupo MAS no ha cumplido con las obligaciones establecidas en el título de concesión otorgado desde el 2015 para la prestación eficiente de los servicios de agua y saneamiento.

Se dijo que el informe de auditoría dado a conocer al Congreso del Estado de Veracruz por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), confirma los incumplimientos que afectan a miles de usuarios de Veracruz y Medellín de Bravo.

El edil Marcos Isleño afirmó que Medellín puede desincorporarse sin problema legal del sistema metropolitano y sería el gobierno medellinense quien asumirá el control y la administración de la planta potabilizadora localizada en El Tejar, la cual suministra el 70 por ciento del agua que abastece toda la zona metropolitana.

El Municipio de Medellín tiene derecho a recibir una contraprestación por el uso, goce y explotación de la potabilizadora localizada en su jurisdicción; así como el pago de derechos por la servidumbre de acueducto, por la captación de agua y la conducción de éstas por las líneas de distribución que lo atraviesan.

Para la operación de los servicios de agua, el ayuntamiento de Medellín solicitará al Congreso Local autorice la creación de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Medellín (CMAS Medellín) como entidad paramunicipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

¿Qué obligaciones asumirá CMAS Medellín?

CMAS Medellín asumirá la administración de los servicios dentro de la jurisdicción del municipio y regulará las concesiones, permisos, convenios y contratos con terceros en la materia de su competencia.

El cuerpo edilicio votò en unanimidad a la propuesta y dio paso a la creación de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Medellín (CMAS Medellín), la cual, previa autorización del Congreso del Estado de Veracruz, operará como entidad paramunicipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, garantizando servicios de calidad en favor de los ciudadanos medellinenses

De acuerdo con el regidor en Medellín de Bravo Fernando Arredondo esta solicitud se hará de manera formal este lunes que se presentará ante el Congreso de Veracruz.

¿Qué dice el diputado Magdaleno de esta situación?

El diputado Magdaleno Rosales Torres aseguró que el anuncio de desincorporación de Medellín al Grupo MAS solo es una pantomima para quitarse de encima la presión de los extrabajadores del extinto SAS que llevan varios meses protestando a las afueras del palacio municipal de ese municipio.

El legislador consideró que solo se trata de un compromiso al aire por parte del alcalde Marcos Isleño Andrade pero no habrá nada en concreto.

“Tenemos información que hubo sesión de cabildo y se hizo el anuncio de la desincorporación pero no hay ninguna solicitud en concreto, solamente se hizo un pronunciamiento donde de palabra dicen a la ciudadanía que se saldrán del convenio pero no hay ningún documento que tengan listo para enviar al Congreso Local”, expresó.

Aseguró que esta acción de parte del alcalde fue para quitarse de encima la presión que vienen ejerciendo los extrabajadores del extinto Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) que dejó de operar una vez que Grupo MAS llegó.

“Sabemos que el alcalde bajó a hablar con la gente que se encuentra ahí y que les dijo que ya había cumplido pero lo primero que se necesita es que dicha solicitud llegue al Congreso para proceder, pero esto es solo una tomada de pelo, de eso estamos seguros”, insistió.

¿Qué opinan los extrabajadores del SAS?

En tanto la líder del sindicato de ex trabajadores del SAS, Angélica Navarrete Mendoza, se comprometió a dar seguimiento a esta acción de parte del alcalde.

"Nosotros no queremos simulaciones nosotros no queremos que solamente por presión el alcalde tome decisiones nada más a la ligera, esto es serio, no se trata nada más de los trabajadores, se trata de la afectación a la ciudadanía de los tres municipios, Veracruz, Boca del Río y Medellín, están jugando con la salud de la gente, con el medio ambiente, cero infraestructura como prometió el Grupo MAS", indicó.

Cabe hacer mención que en el 2015 con la extinción del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) el ayuntamiento de Boca del Río se desincorporó de Grupo MAS y actualmente el servicio es operado por la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB).