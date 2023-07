Denuncian atención deficiente en Capasits-Xalapa: la historia

Actualmente los servicios del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Xalapa se reducen a la entrega de medicamentos porque no se ofrece un servicio integral, así lo señala Miguel, uno de los pacientes que tiene más de 24 años viviendo con VIH.

En entrevista, el joven señala que el principal problema de este lugar es la burocracia, pues esto genera la problemática en los servicios de salud. Consideró que el actual coordinador Dick Hernández si bien es un “excelente médico”, le hace falta carácter para tomar decisiones, pero también para tratar a los usuarios de una manera más humana.

¿Cómo es el servicio que ofrece el Capasits?

Miguel refirió que actualmente los servicios del Capasits se reducen a la entrega de medicamentos porque las consultas se dan cada dos meses. “Si es solo para recibir el medicamento pues no hacen falta doctores, con que haya una farmacia es suficiente porque no te dan ningún otro servicio, ahorita no hay servicio dental, cuando no hay material, está rota la máquina como este momento, no hay. El trato que te dan es de 20 minutos, no te revisan nada. No te canalizan a ningún área en el CAE (Centro de Alta Especialidad)”.

Acusó que el médico no genera ningún control de salud y no hay una labor de prevención, “solo cuando estás enfermo y que ya estás muriendo (te atienden) ya nada más para morir, en cualquier rincón te puedes morir no necesitas el CAE”.

Narró que ahora él tiene un absceso de grasa en la espalda y aunque tiene más de un año diciéndole a su doctora, lo envió a un centro de salud. Al recurrir al Gastón Médico le dijeron que no le correspondía por la zona en la que vive y que debía acudir al de Emiliano Zapata donde tampoco ha sido atendido.

¿Hubo trato discriminatorio para Miguel?

Además de no haberle dado tratamiento, el joven recibió un trato con un “dejo discriminatorio” en el centro médico ya que en un primer contacto fue atendido en la calle. “Y habiendo que escuchar los guardias de seguridad el motivo de mi situación ahí, de qué área venía si soy de VIH si no soy de VIH, todo lo que tenía que platicar lo platiqué dos veces a dos trabajadoras y en la puerta del Centro de Salud”.

Agregó, lo hicieron pasar al área de espera que estaba vacía, y aunque del personal no había nadie con cubrebocas, el médico le pidió que usara la mascarilla.

“Cuando ni él tenía cubrebocas ni ninguna de la enfermera ni nadie tenía cubrebocas, como sabía de qué área venía yo, ahí había un dejo de discriminación. Pero estaba tan molesto que lo único que quería era la referencia para que lo enviaran al hospital Nachón donde supuestamente me deberían atender el problema que me aqueja. Lo único bueno que conseguí es que me dijera que el servicio integral de atención me lo tiene que dar en el CAE”.

Aunque le indicaron que el especialista que debe tratarlo es un dermatólogo, la doctora del Capasits le ha señalado que no hay dermatología en el CAE. Así, cuestionó lo que ocurriría si su situación fuera delicada, ¿en qué situación estaría yo con el tiempo que me hacen perder?”.

“El lema de SESVER dice servicios de calidad y calidez, pero ni hay calidad ni hay calidez, tienes que llegar enojado, molesto, exigiendo el servicio para que entonces sí te atiendan”.

¿Hay tratamiento integral para pacientes?

En el caso del área de psicología, dijo que, al ser con sesiones grupales, ha decidido no tomarlas, “lo que hace eso bajar mi emoción porque no estoy preocupado para cargar con los problemas de otra gente tengo fortaleza para aguantar mi situación, la manejo correctamente y para ayudar a luchar a los compañeros a resolver sus problemas, esa es mi naturaleza, pero si te pones a llorar conmigo, me voy a poner a llorar y no te voy a ayudar a nada”.

Sobre el área de nutrición, expuso que el servicio es deficiente porque las indicaciones no son claras para los pacientes.

“Yo he aprendido que cualquier mal que me comienza, debo buscarle en el momento, si yo no estoy atento a mi salud, la Secretaría de Salud no va a estar atento. Ya cuando nos estamos muriendo, cuando ya tenemos llagas, es cuando corren a atenderlos para que no se mueran los pacientes y yo no quiero darles esa oportunidad”.

Su lucha durante varios años, agregó, no es para recibir una atención "de primera" a él, sino porque ese sea el trato general para todos los pacientes del Capasits.

“Eso es por lo que no han luchado en ningún otro grupo, por muy buena intención que tenga, entonces eso es lo que estamos haciendo, el servicio de salud está de la fregada”, abundó.