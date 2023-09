¡Exitosa fiesta con causa! Diario de Xalapa celebró con lectores en el gran baile

A solo unos días del 13 de septiembre de 2023, cuando Diario de Xalapa cumplirá ochenta años como medio de comunicación impreso, refrendó su compromiso con la sociedad mediante un exitoso baile con causa en uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, El Caracol.

¿Por qué un baile? Porque a lo largo de su historia, Diario de Xalapa ha tenido entre sus principales líneas de trabajo un periodismo social, cercano a la gente, y no podía pensarse una fiesta sin su participación.

¿Cuántos kilos de alimento se lograron reunir para el refugio Ada Azul?

La respuesta a la convocatoria no solo fue la esperada sino que superó las expectativas. Cientos de personas donaron poco más de mil 600 kilos de alimento para perritos y gatitos alojados en el refugio Ada Azul, con lo que obtuvieron su pulsera para disfrutar el baile programado para el 8 de septiembre.

El Caracol, el lugar donde se han escrito gran cantidad de historias tanto de la población como de estudiantes de distintas escuelas, abrió sus puertas a la hora pactada, esta vez para un evento donde quedó comprobado que hacer comunidad por una causa común todavía es posible.

Aunque el baile registró sus momentos más memorables pasadas las nueve de la noche con cientos de bailadores en la pista, entre los puntuales destacaron fieles suscriptores con hasta 50 años de mantenerse al día con el periódico que da valor a la información impresa, para quienes prefieren desconectarse del avasallante mundo digital.

Como parte de su evolución, Diario de Xalapa no es ajeno a esa esfera. También es un medio electrónico y con ello alcanza a un sector mucho más amplio, visible en la fiesta, a la que asistieron personas de distintas edades.

¿Qué opinaron algunos lectores sobre el festejo?

Francisco Torres, de 88 años de edad, fue uno de los primeros en llegar y lo hizo solo, confiado en encontrar una buena compañera de baile; también asistió Zuleima Reyes, de 24 años, quien manifiesta su deseo porque cada vez haya un mayor compromiso por evitar sufrimiento a los animalitos de compañía.

Carlos Jorge Hernández es de quienes disfrutan ver todo, desde el principio hasta el final, y así lo hizo al estar en primera fila cuando hizo su aparición Salsa Picante, el grupo con un toque cubano puesto por Pedro Domínguez.

Con sombrero, pantalón gris, playera y el uso de tirantes, Flavio Muñoz salió a abrir pista con Reyna Ortega, quien optó por un brillante vestido negro y tacones; sin duda, fue la pareja que se llevó la noche por el dominio de distintos estilos musicales.

Teresa Mendoza y Víctor Manuel Amaya demostraron que el movimiento, la alegría y el entusiasmo no son asunto de edad. Ellos ya son mayores pero coinciden en el afecto por la cumbia y la música tropical.

¿Qué grupos se presentaron en el gran baile de Diario de Xalapa?

Y es que el baile tuvo de todo y para todos. Desde los ritmos afrolatinos con Salsa Picante hasta las cumbias más esperadas, las de Los Vela, pasando por Azul Turquesa y sus clásicos del pop de los 80 y 90, que hicieron cantar al público a una sola voz “rayando el sol (oh, eh, oh), desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón…”.

No faltaron ni el reguetón ni el romanticismo del Príncipe de la Canción, José José, de quien todos entonaron: “Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado/Mil gracias por tanto y tanto amor/Vivo enamorado, hoy me he enamorado/Qué feliz estoy…”.

Barullo, el grupo liderado por Joel Barranco, puso de pie a la gran mayoría de los asistentes con éxitos de grupos emblema de la chunchaca como El Súper Show de los Váskez y su Juguito de piña.

Con sus llamativos atuendos, también hicieron su aparición Los Cumbiosos, los pachoncitos de la cumbia que dieron muestra del dominio de instrumentos de aliento.

El último grupo en presentarse fueron Los Vela, quienes con mucho entusiasmo, ritmo y profesionalismo hicieron hecho gala de sus instrumentos musicales para el deleite de los asistentes. Desde el primer acorde, la agrupación se apropió del escenario y se ganó al público.

La cumbia y la música tropical nuevamente invitaron a las y a los lectores de Diario de Xalapa a abarrotar la pista del salón Caracol cerrando con broche de oro la noche.

En la fiesta hubo oportunidad de conocer a Ada Azul, protectora de los animales y quien suma ya una década de labor en pro de perritos y gatitos que fueron abandonados o les tocó nacer en la calle.

Además del alimento que llegará a este refugio gracias a la generosidad de xalapeños y habitantes de la región, en la suma de esfuerzos sobresalen patrocinadores de distintas áreas.

Así como accionó Alba Dog, también hicieron lo suyo La Medalla, Postacan, JAC, el Centro Latinoamericano de Estudios Superiores, Planet English Xalapa y el Centro de Investigación y Posgrado.

La historia del baile de Diario de Xalapa por ochenta años de labor informativa queda escrita en su edición dominical número 28 mil 646.