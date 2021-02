Baja la pesca y venta de mariscos; ni con cuaresma levantan

Veracruz, Ver.- Continúa la mala racha para el sector pesquero y es que de acuerdo al líder de pescadores de la zona norte en el puerto de Veracruz, Nicolás Rivera Domínguez, el periodo de cuaresma no ha sido tan fructífero como esperaban y la producción igual.

Las ventas han bajado en un 40 o 50 por ciento, comparado con el año pasado y la producción ha sido escasa, en particular la captura de mojarra, base fundamental de los pescadores.

“Por el mal tiempo que está ocurriendo en plena cuaresma, no hay casi ventas, está bajo también por el problema del covid-19, no hay economía. Hay poca producción, ya no hay la producción como en otros años que se daba, habido muchos déficits económicos en la parte del sector pesquero”.

El entrevistado aseguró que el mal clima ha sido otro factor que ha contribuido a su mala racha, pues la presencia de vientos violentos les ha impedido trabajar, luego de que se han vuelto más constantes y se prolongan por varios días.

El líder de los pescadores, aseguró que por segundo año consecutivo el sector pesquero la sigue pasando mal, ya que ni siquiera el periodo de cuaresma tan anhelado les permitió paliar la crisis económica que enfrenta.

“Ahora con este mal tiempo tenemos que estar resguardando cada vez que viene mal tiempo, resguardamos nuestros equipos y son más días de mal tiempo que los que estamos trabajando y pues sí nos está impactando en la parte de la economía, el Covid-19 y toda esta situación que está pasando con esta pandemia que no nada más la está sufriendo el sector pesquero sino varias gentes a nivel nacional”.

Los afectados son alrededor de 100 pescadores de la zona norte de la ciudad, pero en la lista existen alrededor de 146.