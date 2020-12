Bajan hasta en 40 por ciento las ventas de los nacimientos

Veracruz, Ver.- Hasta en un 40 por ciento cayeron las ventas de los nacimientos debido a la crisis económica que se vive por la pandemia del Covid-19.

De acuerdo a los comerciantes de la zona de mercados anteriormente la gente se llevaba los nacimientos completos que tienen un precio de hasta 2 mil pesos porque incluyen las figuras de José, María, el niño Dios, los tres reyes magos, la estrella de belen y algunos animalitos.

Sin embargo este año debido a la crisis económica que se vive por la pandemia del Covid-19 muchas personas perdieron su empleo, otras no salieron a comprar y algunos más prefirieron ahorrarse ese dinero e invertirlo en alguna otra cosa.

“Estuvo muy baja la venta, de 30 a 40 por ciento, la gente no tiene dinero y aunque son muy creyentes de esta festividad pues prefieren utilizar el dinero en otra cosa, hay clientes que cada año vienen que porque se les rompe una figura y la vienen a reponer, pero este año no salieron, hay de todo por esto de la pandemia pero principalmente no hay dinero”, comentó, Martha una de las vendedoras.

Incluso Olga otra de las vendedoras de la zona de Hidalgo, mencionó que hay figuras que están remendadas porque durante el viaje sufrieron algunos desperfectos y aunque siguen estando a la venta se dan a un precio más accesible y esas fueron las más demandadas por los clientes.

“Vino mucha gente y preguntó por las figuras que reparamos y esas fueran las que se llevaron, esos los damos a 100 pesos son más económicos porque nosotras las arreglamos que porque se les rompe algo, pero la vente estuvo muy baja y solo es de unos días”, comentó.

Los nacimientos tienen costos variables y dependen del material ya que algunos de plástico oscilan entre los 70 y 200 pesos y esos también tuvieron más demanda por la economía que se vive.