Bajan inversiones y golpea en bolsillos de veracruzanos

La falta de inversión en Veracruz, tanto de empresas nacionales como extranjeras, ha sido una de las fallas identificadas por las cámaras empresariales hacia el Gobierno del Estado.

Aunque se preveía que durante este año se generarían las condiciones para las inversiones en la entidad, a la fecha no se ha logrado que las grandes empresas decidan hacer uso de sus recursos para el establecimiento de proyectos en territorio veracruzano.

Veracruz se ubicó entre las 12 entidades con menor confianza empresarial para invertir en los cinco primeros meses del año, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En su último resultado de confianza empresarial se especificó que en enero del presente año la seguridad de los empresarios marcaba 38 puntos y para mayo se tenía una caída de 15 puntos y en junio pasado se dio a conocer que la construcción de una central de generación de electricidad en Tuxpan, que estaría a cargo de la empresa española Iberdrola se pondría en manos de la CFE. Dicha noticia causó malestar entre las cámaras empresariales, ya que de inicio la empresa destinaría mil 200 millones de dólares y generaría 2 mil empleos directos en la región. El alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, dio a conocer que la empresa ya había invertido alrededor de 40 millones de dólares y contaba con el terreno, los permisos y la logística para iniciar con la obra. "No empezaban porque no tenían esta firma importante —un contrato para asegurar el suministro de combustible a través del gasoducto marino que va de Texas a Tuxpan—, porque temían que al final se les fuera a quedar como un elefante blanco”, expuso.

De acuerdo con las proyecciones, el compromiso de Iberdrola era invertir 5 mil millones de dólares en el país durante el presente sexenio. Esta planta de ciclo combinado (vapor y gas) en Tuxpan era el proyecto más barato de energía eléctrica que iba a tener el país, por lo que se consideró una gran pérdida. Aunado a esta pérdida, según las declaraciones de los empresarios, se tiene que sumar la falta de inversión de parte de la administración estatal, hecho que se ha relacionado con la pandemia que se vive en el estado y el país por el Covid-19.

RECORTE A LOS RECURSOS

En 2019, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, aseguró que para el presupuesto de 2020 se tendría un recorte de entre 400 y 500 millones de pesos y con base en eso se pondría en análisis la posibilidad de que las obras en el estado sean realizadas mediante las Asociaciones Público Privadas, para lo cual se requiere la inversión de empresarios locales, lo cual no se ha aplicado. El pasado 7 de julio, al dar su informe de Gobierno, el mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer la ejecución de 15 obras, principalmente relacionadas al mantenimiento de carreteras, caminos y puentes vehiculares, así como la construcción con pavimento hidráulico de al menos seis calles y obras en 81 municipios para 164 planteles de todos los niveles. Dijo que a través de Invivienda y Sedesol el gobierno ha entregado 176 viviendas con una inversión de 35.5 millones de pesos, en beneficio de 880 personas en situación de extrema pobreza. Añadió que con inversión de más de 18 millones de pesos se benefició a más de mil 532 personas para la construcción de cuartos dormitorios y techos seguros en municipios como Altotonga, Tempoal, Tantoyuca, Coscomatepec, Chicontepec, Huayacocotla, Xalapa, Coatzintla, Veracruz, Coatepec, Papantla, Xico; dijo que se entregaron 128 cuartos dormitorios en 11 comunidades. Expuso la rehabilitación de 20 unidades médicas y el mantenimiento a la Jurisdicción Sanitaria 5 con una inversión de más de 98 millones de pesos. Sin embargo, no especificó nada respecto a inversiones.

SOLICITUD DE PRÉSTAMO

Ante el bajo flujo monetario que se tiene en la entidad, el mandatario estatal anunció en días pasados que se podría recurrir a un crédito que no rebase los 2 mil millones de pesos, el cual no rebase las finanzas del Estado porque se tiene programado en el plan sexenal reducir la deuda a largo plazo en más de 2 mil 9 millones de pesos. Manifestó que se busca generar alternativas financieras para reactivar la economía, por lo que este tipo de créditos sólo son para infraestructura, para hacer obra pública y crear empleos. Indicó que el endeudamiento que recibió su administración fue de 41 mil 800 millones de pesos, mismo que en lo que va de su administración se ha reducido unos 700 millones de pesos. “La trayectoria de ese pago iba a terminar en 39 mil millones de pesos, cumpliendo el compromiso de no endeudar más al estado. Podemos utilizar la diferencia para solicitar un crédito a largo plazo que no pase de los 2 mil millones de pesos, aunque eso no quiere decir que no se pueda recurrir a otras alternativas”, comentó.

En días pasados el Gobierno del Estado dio a conocer que se prevé la aplicación de una inversión de 3 mil 500 millones de pesos, cantidad que se invertirá en la región del Istmo del lado de Veracruz. Se especificó que se tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad en el corredor del Istmo de Tehuantepec, con el fin de atraer inversiones y empresas que puedan operar en la región que el estado comparte con Oaxaca. Además, se dejó en claro que la primera inversión en la zona será para la creación de obra pública, drenaje y carreteras.

SIN INVERSIÓN

El vicepresidente nacional de Financiamiento y Programas de Apoyo de Canacintra, Juan Manuel García González, señaló que no se augura un buen panorama para los próximos meses, ya que a los empresarios les falta liquidez y las autoridades no han generado las acciones necesarias para la llegada de inversiones.

Bernardo Martínez Ríos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Xalapa, manifestó que para los próximos meses la curva de desempleo, aunado a que no se han creado áreas de trabajo, provocarán que la situación económica sea crítica para la mayoría o todos los sectores. Reconoció que existe una falta de inversión en la entidad y en la capital veracruzana, por lo que se ha buscado que las autoridades apliquen recursos en proyectos que permitan rescatar la economía local.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Xalapa, Luis Sánchez Ávila, señaló que las autoridades estatales y federales deben generar las estrategias necesarias para evitar la cancelación de proyectos económicos en Veracruz.

El representante de Empresas SOS, Jesús Castañeda Nevárez, comentó que se vislumbra una desaceleración y una parálisis económica porque hay cientos de empresas cerradas que no podrán reabrir, además de la falta de inversiones en la entidad. Consideró como urgente que las autoridades estatales decidan invertir en proyectos de desarrollo económico para las diferentes zonas de Veracruz, así como generar estrategias de seguridad.