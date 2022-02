Comunicación y respeto, bases de una relación más allá de la orientación sexual

Más allá de la orientación sexual o de la identidad de género, una relación de pareja estable y saludable se construye sobre los cimientos de la comunicación y el respeto, expresa Rodolfo Peña Lara de la Cruz, quien durante 27 años ha vivido al lado su esposo, Alejandro Manrique.

De acuerdo con la psicóloga Mariana Escobar Bautista, en el siglo XXI, la gente tiene relaciones afectivas sin dar tanta importancia a la durabilidad o a restaurar. Sin embargo, para Rodolfo Peña Lara sí ha sido importante construir algo sólido y, cuando algo no va bien en la pareja, lo ha hablado y sanado.

Nativo del municipio de Alvarado, Veracruz, Rodolfo tiene 52 años y su pareja, 48. Ambos son activistas y defensores de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+, lo cual compaginan con oficios y profesiones que les han permitido construir un hogar, “modesto pero acogedor, donde reina el apoyo mutuo”.

Durante 27 años Rodolfo Peña Lara de la Cruz ha vivido al lado su esposo Alejandro Manrique / Foto: Cortesía | Rodolfo Peña Lara

En entrevista, comparte que en dos ocasiones quisieron adoptar pero finalmente las personas desistían de la entrega. A pesar de que en su momento sí fue doloroso, hoy ya no es una prioridad. No obstante, pugnan para que las nuevas generaciones puedan tener oportunidad de ejercer este rol.

Rodolfo, radiólogo por profesión pero estilista por afición con 30 años de experiencia, expresa que su transitar por la vida ha sido más sencillo al lado de Alejandro, instructor del Icatver y a quien describe como un hombre tolerante, con los mismos valores e intereses que él.

Cuidar y procurar su relación de pareja es para ambos una prioridad, pero también lo es convivir con sus familias, pues declara Rodolfo que disfrutan mucho los fines de semana en fraterna convivencia, entre charlas y comida, pues les gusta guisar.

Hacer que su relación perdure no es limitante para desarrollarse en lo profesional y fortalecer la vocación de servicio. Y es que Peña Lara de la Cruz es presidente del Grupo Asociado y Unido sin Barreras (Gayub).

GAYUB

Desde esta asociación sin fines de lucro la pareja realiza actividades sociales, pero también jornadas de salud, de estética y de apoyo a poblaciones vulnerables. En compañía de sus aliados, hacen campañas para reunir medicamentos y juguetes, por mencionar solo algunas.

Ambos son activistas y defensores de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+ / Foto: Cortesía | Rodolfo Peña Lara

Con respecto a la comunidad LGBTQ+, una de sus misiones principales es la exigencia de ser tratados con igualdad, “no más, no menos, igualdad, respeto y cero discriminación”, enfatiza.

El otro eje de su labor es brindar información, educar en distintos temas relacionados con orientación sexual, identidad de género y salud desarrollados por especialistas de acuerdo con distintas fechas conmemorativas. Un ejemplo es lo efectuado en el Día Internacional del VIH/Sida, cuando convocan a expertos.

“En un tiempo diferente en el que el mundo entero se enfoca en cuidarse de la pandemia de Covid-19 no debemos ni podemos olvidar que también llevamos muchos años luchando contra la pandemia de VIH y Sida, la cual también ha cobrado muchas vidas”.

Rodolfo Peña cree en el trabajo comprometido y solidario, así como en la comunidad con la que comparte territorio en uno de los municipios donde, afirma, cada vez más personas reconocen abiertamente lo que son y se conducen con mayor libertad.

Colectivo Igualdad de Orizaba, 9 años apoyando a la comunidad LGBTI+

Orizaba, Ver. - La lucha por la igualdad empieza cuando tienes a alguien que necesita de ello, cuando ese alguien depende de ti y ese alguien te da la fortaleza de enfrentar los retos de la vida social y profesional, para Carolina Vázquez Déctor, su hijo y la lucha social que realiza han sido sus motores para salir adelante.

Desde niña vivió con sus padres a quienes describió como conservadores, en un tema que en aquellos años representaba una problemática como lo es "salir del closet", siendo este un ámbito social y familiar complicado, no obstante, tomó la decisión de enfrentarse para ser feliz, "cuando luchas por lo que eres y por tú felicidades y plenitud vale la pena todo e incluso enfrentarte a tu familia, fue lo que hice y espere a la mayoría de edad".

Prácticamente, fueron 18 años en los que Carolina ocultaba sus preferencias sexuales, pero llegado el momento se liberó pues en ella existía el miedo del que pasaría si sus padres la sacaban de su casa, sin embargo, fue un proceso rápido y aunque para sus padres fue un proceso difícil paso rápido aceptandola a ella y a su pareja de aquel momento, "hubo el tema de reeducar y fue algo nuevo, pero también para nosotros, ahora puedo decir que soy feliz, mi familia me acepta al 100 por ciento y todo está bien en mi casa".

Ella cuenta con carrera técnica en radiología / Foto: Cortesía | Carolina Vázquez Déctor

Cuestionada sobre su vida estudiantil donde esta área social es donde el bullying, las críticas e incluso golpes se hacen presentes por el hecho de ser diferentes, para Carolina no fue así, "los que teníamos la preferencia sexual distinta nos agrupamos, fue padre el crecimiento en este aspecto y ahora en lo laboral no me quejo, pues trabajo en una institución de salud, soy técnico radiólogo y a esto me dedico".

En su paso por la juventud, adolescencia y actualidad no ha sufrido de discriminación y empleando la frase de un cantante "lo que se ve ni se juzga", ha salido adelante pues su temo era no ser aceptada por su familia, pero al tener el respaldo de ellos el mundo entero era lo que menos le importa, en su trabajo es una persona transparente, alegre y muy trabajadora sin cuestionarle nada que no sea referente a su labor como técnico.

Respecto a sus estudios, ella cuenta con carrera técnica en radiología y teniendo el apoyo de la Institución donde labora pudo terminar su carrera obteniendo una beca y hace un año se graduó ejerciendo su labor desde el 2021.

Para Carolina la vida ha sido hermosa desde hace aproximadamente 14 años que llegó a su vida su hijo, quien la acepta, la respeta, la ama y la valora, fue por él por su bienestar y su seguridad social que nació hace 9 años el Colectivo Igualdad de Orizaba, "yo le decía a mi pareja de ese entonces que debíamos de proteger al niño pues padece de alergias y yo quería darle la seguridad social y entonces nos armamos de valor para ir al registro civil, llegamos e inocentes pedimos los papeles para poder darle al niño nuestro apellido, pero cuando llego la hora, nos dijeron que no porque éramos dos mujeres quedándonos frustradas".

Afortunadamente, recibieron la orientación de un abogado del Registro Civil, pero fue cuando Carolina se dio cuenta qué este tipo de problemas pasan en familias lesbomaternales, teniendo en mente que estas personas también pasaron por lo que ella.

Lo que empezó con un grupo de amigos donde se organizan marcha gays, ahora el Colectivo Igualdad es una de los apoyos más fuertes que hay en la región para las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, no obstante, la entrevistada manifestó que su apoyo también se destina a las personas de escasos recursos y vulnerables.

Para Carolina, su hijo y la lucha social que realiza han sido sus motores para salir adelante / Foto: Cortesía | Carolina Vázquez Déctor

En diciembre del año pasado se hicieron 9 años de apoyo y aunque ya no pudieron hacer el trámite para darle seguridad social a su hijo ahora por medio de un amparo están procediendo para que este menor pueda tener su seguro, "cuando veamos el camino, nos iremos guiando para orientar a las demás parejas a que si quieren hacer el mismo trámite podamos ayudarles y porque no recomendarles a abogados o hablar con abogados y decirle cuando nos cobraría por mayoría para así ayudar a las familias que más podamos".

Esta invitación no se ha hecho abierta, pero entre parejas conocidas lo han platicado y esperan que esto pueda prosperar; teniendo en cuenta el tema del cambio genérico en los documentos oficiales, la entrevistada dijo que es importante se tenga la difusión pues no todos saben de este trámite nuevo, "en el estado se ha manejado, la comunidad tiene miedo, las chicas trans son unas de ellas porque el mal ver o tratar mal es un factor de miedo, nosotros los orientamos, siento que se ha avanzado, Veracruz va lento, pero dentro de lo que cabe vamos avanzando poco a poco, por la pandemia sentí un retroceso tremendo".

El Colectivo Igualdad es una de los apoyos más fuertes que hay en la región / Foto: Cortesía | Carolina Vázquez Déctor

Entre sus actividades se encontraban las pruebas de VIH, foros, pláticas a escuelas pidiendo permisos necesarios, se hacían debate, fueron sede de los derechos estatales de la comunidad LGBTTTIQ donde acudían activistas del estado, pero la pandemia de Covid-19 ha venido a cambiar la forma de trabajo.

Para este mes, están preparando una sorpresa para el 13 de febrero, sin embargo, apenas están organizando dicha dinámica por el Día del Amor y la Amistad.

