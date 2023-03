Incendios de pastizales rebasan a bomberos; proponen crear brigadas para apoyo

El cuerpo de Bomberos de la ciudad atiende hasta cinco incendios de pastizales diarios en esta región, por lo que no se dan abasto para atenderlos, reconoció el primer comandante de Bomberos en Xalapa, José Luis Acosta Hernández.

Por ello, consideró que es necesario que, en las localidades de los municipios cercanos, los agentes municipales puedan crear brigadas que los ayuden cuando ocurren estos incendios pues insistió en que el personal con el que cuentan es insuficiente.

Te puede interesar: Temporada de incendios forestales será crítica este 2023: PC

“Pedimos el apoyo de agentes municipales para que generen sus brigadas municipales porque a los bomberos nos rebasan las situaciones”.

Local Robo de combustible al alza: Veracruz, en primeros lugares con más tomas clandestinas

¿Cuántos bomberos atienden un incendio de pastizales?

Dijo que hay casos en que un incendio es atendido por dos o tres bomberos dada la cantidad de llamadas de auxilio que solicitan y por lo cual deben dividirse, por lo que resulta imposible atender todas con prontitud.

“Van dos o tres bomberos y a veces son varias hectáreas y definitivamente no nos damos abasto, estamos cubriendo varios municipios como Emiliano Zapata, es un lugar que año con año se ve afectado por los incendios de pastizal y es lo que a nosotros como bomberos nos preocupa porque nos rebasa”.

Admitió que en ocasiones han llegado tarde a los incendios de pastizales porque les dan prioridad a los que están cerca de viviendas o que ponen en riesgo la vida de personas o fauna.

“Ahorita estamos atendiendo de cuatro a cinco pastizales ya grandes diarios, no solo en Xalapa sino en congregaciones y otros municipios y en ese sentido sí nos descontrola porque el domingo estuvieron trabajando en otro lugar y hay gente que nos apoya, pero necesitamos brigadas de la zona muchas veces porque nadie conoce el lugar como los propios habitantes de la zona”.

¿Qué temporadas son las más fuertes en cuanto a incendios en Veracruz?

En ese sentido alertó que la temporada más fuerte en cuanto a incendios será de abril a junio y que por ello piden el apoyo de la población para no realizar quemas que puedan salirse de control.

José Luis Acosta Hernández admite que en ocasiones han llegado tarde a los incendios de pastizales porque les dan prioridad a los que están cerca de viviendas | Foto: Ariadna García | Diario de Xalapa

“Que no quemen pastizales y menos en esta temporada, porque, aunque ha llovido no penetra en la tierra. La idea es que no quemen basura y si lo hacen que la quemen antes de medio día porque corre el aire y se salen de control estas quemas”, dijo.