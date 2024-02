Mamá de Brando exige justicia por crimen en Lerdo de Tejada

Erika María Cruz Hernández, mamá de Brando, joven asesinado, presuntamente por un elemento de la Policía Municipal de Lerdo de Tejada el 19 de enero a las 19 horas, pide a las autoridades justicia, pues dice que el elemento que le provocó el fallecimiento a su hijo está prófugo.

"Estoy pidiendo justicia por la muerte de mi hijo que fue asesinado el 19 de enero, aproximadamente a las 19 horas; a mi hijo le quitó la vida un uniformado, un miembro de la Policía Municipal de Lerdo de Tejada", explica en el video de 2 minutos con 29 segundos.

Detención de elementos de la policía municipal en Lerdo de Tejada

El día de los hechos, la Policía Estatal y la Guardia Nacional rescataron a cuatro elementos que habrían participado, identificados como César “N, Rufino “N”, José Manuel “N” y Oscar “N”; de los cuatro detenidos, tuvieron vinculación a proceso César “N” y Rufino “N”.

Mientras que la jueza decretó la no vinculación a proceso de José Manuel “N” y Óscar “N” toda vez que, a su juicio, se acreditó que llegaron al lugar después de haberse suscitado los hechos.

La mamá de Brando, explicó que una sola bala le quitó la vida a su hijo, quien contaba con 27 años de edad; “era deportista, padre de familia, deja una viuda, a una madre destrozada, deja dos hijos huérfanos y no hay justicia, todavía no encuentro la justicia".

Además, puntualiza que otro involucrado escapó: "Se les escapó un elemento de la Policía Municipal, no sé quien lo ayudó, no sé quien comanda la policía de este lugar, pero lo que sí les puedo decir que ya solicité el apoyo del licenciado Tomás; él va a ser mi representante legal, él va a ser quien me represente en el caso y que me hagan justicia".

La mamá de Brando explicó que una sola bala le quitó la vida a su hijo, quien contaba con 27 años de edad | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

En el clip, la señora señala que a la esposa de su hijo le ofrecen un apoyo de 2 mil pesos mensuales, “de un programa que simple y sencillamente cuándo determinen se lo van a quitar. Mi nieta, una niña con un soplo en el corazón, una discapacidad en su pierna, un niño de primer año de primaria, qué les espera a mis nietos, les quitaron el pilar de la familia, el sustento de esos niños, una persona trabajadora luchadora, una persona con mucho futuro, tan solo 27 años”.

Erika María Cruz Hernández pido a la ciudadanía que se difunda su exigencia, además dijo confiar en su licenciado, “confío en él, yo sé que él hará que se haga justicia y que encuentran a esa persona que todavía no me dan ninguna razón ni la fiscalía, nadie; por favor justicia para mi hijo Brando”, concluyó.

Esperan que la familia tenga la justicia debida y que las autoridades hagan las investigaciones completas | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

El día de los hechos

El joven Brandon asesinado presuntamente por un elemento de la Policía Municipal, contaba con 27 años de edad y era hijo de un conocido maestro de Lerdo de Tejada.

Él era padre de dos niños, deportista y apasionado de los videojuegos, además era miembro junto a su familia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

La tarde-noche en que fue lesionado de muerte, su padre estuvo presente y esto desencadenó una molestia en la población que realizó quema de dos patrullas y dañó una sección del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada.

En ese lugar, los pobladores sometieron a cuatro policías a los que golpearon por lo que tuvieron que ser rescatados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y la Guardia Nacional.

Las 4 personas las trasladaron a un hospital en calidad de detenidos, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), que finalmente dio a conocer que César “N” y Rufino “N”, que eran elementos de la Policía Municipal de Lerdo de Tejada, les dieron vinculación a proceso como responsables del delito de homicidio doloso en agravio en contra de Brando.

El crimen desencadenó una molestia en la población que realizó quema de dos patrullas | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Además, informaron que la jueza decretó la no vinculación a proceso de José Manuel “N” y Óscar “N”, ya que a su juicio dio a conocer que llegaron al lugar después de haberse suscitado los hechos.

Mientras que César “N” y Rufino “N” les dictaron como medida cautelar de prisión preventiva justificada por dos años y dos meses para la investigación complementaria dentro del proceso penal 18/2024.