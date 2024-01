Tras muerte de joven, Guardia Nacional toma la seguridad en Lerdo de Tejada: Gobernador

Xalapa, Ver.-El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez afirma que la seguridad del municipio de Lerdo de Tejada está a cargo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y que habrá justicia luego de que policías municipales presuntamente le arrebataran la vida a un joven de 27 años el viernes pasado.

Destaca que pedirán que la síndica con funciones de presidenta municipal, Esther Arróniz López se reúna con una comisión de diputados para explicar las medidas que está tomando en el municipio para atender el tema de seguridad.

En conferencia de prensa en las nuevas oficina centrales del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz en el sur de la ciudad dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya logró la vinculación de los cuatro elementos involucrados.

"Decirle a la población que no dude, se va a hacer justicia. La Fiscalía General del Estado ya logró ante un juez poner legal la detención de los cuatro policías municipales".

Explica que solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional que haga una revisión del armamento y se revise si los elementos de la policía municipal cumplen con los exámenes de control y confianza.

"También he solicitado a la Sedena que haga una revisión del armamento está dentro de sus atribuciones, y que en coordinación con la SSP se haga una revisión y tambien a través de la coordinación estatal de construcción por la paz solicite se revise a los elementos de la policía municipal si están cumpliendo con los permisos correspondientes y si tienen todos los exámenes de control y confianza".

Además, el mandatario estatal refiere que por ahora se decidió que se supervise que los policías municipales cumplan con todos los criterios y sean capacitados pues hechos como el del pasado viernes no puede repetirse.

La seguridad del municipio de Lerdo de Tejada está a cargo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

"También le pedí al secretario técnico de la coordinación para la construcción de la paz para que hablara con la alcaldesa para que se reúna con una comisión de diputados de la zona. Me reuní ya con el presidente de la Jucopo del congreso porque ese fue un acuerdo de pedirle a la alcaldesa que asista al congreso y platique con los diputados y explique que medidas va a tomar para que estos hechos no se repitan".

¿Qué opinó el gobernador sobre el ataque de vecinos a presuntos ladrones en colonia de Emiliano Zapata?

Sobre lo ocurrido en Emiliano Zapata, en la colonia Arboledas de Las Trancas donde habitantes actuaron contra presuntos delincuentes, dijo que se seguirá el mismo trato pues los policías deben cumplir con los protocolos y estar concientes de que la seguridad se otorga con la confianza de la población y no se pueden violar derechos humanos ni actuar fuera de los protocolos.

"Por eso estamos insistiendo en la capacitación y cero impunidad, si alguien comete un delito se va a actuar, no habrá impunidad. Por eso el ex alcalde (de Lerdo) que aunque mandé un mensaje se ignoró y hoy está detenido siguiendo un juicio gravísimo y no tuvimos miramientos, porque pasó con otro ex alcalde en Tierra Blanca de un caso de 2012 igual por corrupción, pero como era azul, nunca los castigaron pero cuando se sacó la carpeta de dónde estaba guardada decían que fue represión", dijo.