Desde pantallas hasta ropa: xalapeños adquieren diversos artículos en el Buen Fin

En las principales calles de la capital veracruzana, numerosas personas pudieron ser vistas con electrodomésticos, pantallas, entre otros objetos, debido a que este sábado y domingo son los días más esperados en el año, pues se trata del ya tradicional Buen Fin, momento que aprovechan para adquirir casi cualquier tipo de cosas.

¿Qué objetos son los más vendidos en el Buen Fin?

Este sábado, familias completas abarrotaron el corazón de la Atenas Veracruzana para aprovechar ofertas de pantallas, microondas, celulares, ropa, joyas, zapatos, incluso comida, debido a que restaurantes ofrecen descuentos en su menú.

No todos los locales comerciales presentaron la misma densidad de personas en sus pasillos, sin embargo, en la mayoría sí.

Algunas personas que adquirieron artículos comentaron para Diario de Xalapa que sí hubo algunas rebajas, pero no fueron tan marcadas, así lo expresó la estudiante de medicina, Joana Rebello.

“Compré unos tenis, la verdad el descuento fue poco; algunas tiendas suelen hacer eso, que no dan un gran descuento, en cambio la cafetera que adquirí siento que sí me salió barata, por eso aproveché a comprar las dos cosas”, comentó la universitaria.

Respecto a las compras por internet, señaló que no ha comprado ahí, pero que no lo haría, “porque lo que me interesa es ver con qué calidad vienen las cosas, por eso no compraría por internet, ya que luego no es lo que se ve en foto”, expresó.

Mientras tanto Nayeli Viveros, igualmente descartó comprar por internet, pues desea ver lo que va adquirir, “ahorita no he comprado nada del Buen Fin y no creo comprar, y si me preguntas si compraría en internet, digo que no lo haría, porque tengo que ver lo que voy adquirir, además en la tienda podría ver todo lo que hay”.

Maritza Miranda, también estudiante de Medicina en la UPAV, dice que sí ha comprado por internet accesorios, un celular, y ropa, sin embargo, acepta que es bueno y malo comprar, porque no siempre es lo que ofrecen, “por eso es bueno y malo; antes de comprar recomiendo ver los comentarios del vendedor para no resultar afectado con lo que uno compra. En cuanto al Buen Fin, la idea es aprovechar”.

Yamilet Muñoz atinó a decir que las compras por internet son buenas, “pero lo ideal es ver lo que se va a comprar, porque no siempre llega lo que se pide. En el Buen Fin no he comprado nada, pero espero adquirir algo mañana”.

Mientras tanto, Fernanda y Ángel definitivamente dijeron que no comprarían por internet, porque podrían salir perjudicados con un mal aparato, "porque luego así pasa. Definitivamente no compraríamos por internet”.

Los establecimientos que mayores ventas están registrando son los dedicados a la venta de ropa | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Con una vigilancia estricta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se mantiene en alerta para evitar cualquier tipo de acción fuera de la ley, es por eso que se encuentra activo un operativo en Xalapa y en el resto de los municipios veracruzanos en el que participan elementos de la Policía Estatal, Fuerza Civil, Compañía Canina K9 y Cadetes del Centro del Estudio de Investigación en Seguridad.

Los trabajos serán del 17 al 20 de noviembre y realizarán operativos de seguridad en 280 centros comerciales, 822 sucursales bancarias y mil 12 cajeros automáticos.