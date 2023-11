Arranca el buen fin en Xalapa, reactivación económica fue modesta

Electrodomésticos, equipos celulares y aparatos electrónicos son los productos que más ha buscado la población xalapeña durante las primeras horas del Buen Fin.

De acuerdo con empresarios de la región, aunque este viernes sí se notó una reactivación económica, se espera que las compras “fuertes” se registren este fin de semana.

Te puede interesar: ¡Cuidado con los fraudes! Lista de recomendaciones de Condusef para el Buen Fin

Y es que, a decir de los propios compradores, este viernes se dedicaron a checar precios, conocer las ofertas y a cotizar los productos a fin de hacer mejores compras. Aunque en plazas comerciales y negocios del centro de Xalapa si se observó un mayor movimiento, será este fin de semana cuando más familias acudan a estos espacios.

Se espera que las compras “fuertes” se registren este fin de semana / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Local Arranca Buen Fin y plazas comerciales registran importante afluencia

En entrevista, el presidente de la Canaco Servytur Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez dio a conocer que el Buen Fin arrancó bien en Xalapa y que en centros comerciales y plazas de la ciudad se notó una mayor afluencia. No obstante, reconoció que se espera que sean este sábado y domingo cuando se incrementen las ventas.

Dio a conocer que la meta es superar las cifras del año pasado y precisó que los sectores más beneficiados son aquellos que venden línea blanca, electrodomésticos y electrónicos. “Lo que vemos es que la gente aprovecha estas fechas para comprar bienes y productos que implican un gasto mayor”, dijo.

Precisó que gracias a la formalidad, cientos de negocios micro, pequeños y medianos tienen la oportunidad de generar alianzas con bancos lo que a su vez les permite ofrecer pagos con tarjetas de crédito a mensualidades sin intereses.

Sin embargo, el empresario hizo un llamado a la ciudadanía a ser muy cuidadosos con las compras que realicen en estos días y a no abusar del crédito, esto con el fin de no tener complicaciones financieras en los próximos meses. “Hay que ser conscientes de la capacidad de pago y no excederse. La recomendación siempre será a hacer compras inteligentes y solo aquello que realmente se necesita”.

¿Cuál es la parte negativa del Buen Fin?

Por otra parte, Luna Gómez reconoció que el tráfico en Xalapa podría ser una limitante para la reactivación económica de estas fechas. Por ello hizo un llamado a las autoridades a fin de resolver este problema y permitir que estas fechas se puedan disfrutar sin estrés.