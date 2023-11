¡Cuidado con los fraudes! Lista de recomendaciones de Condusef para el Buen Fin

Veracruz, Ver.- Para evitar fraudes electrónicos durante el esquema del Buen Fin 2023, la Comisión para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros exhorta a las personas tomar las medidas necesarias con los portales digitales.

Sharon Albornoz, titular de la unidad de atención a usuarios de la Condusef en Veracruz, refirió que año con año aumentan un 30 por ciento las compras vía electrónica y con ello los fraudes financieros.

Te puede interesar: Disminución a jornada laboral afectará a empresas: Carlos Luna

¿Cuáles son algunas recomendaciones al comprar durante el Buen Fin?

Por ello, pide a los usuarios verificar que se trate de las páginas oficiales de los comercios o tiendas.

Local ¿Ya planeaste la fiesta de fin de año? Se viene la época de bonanza para banqueteros

“La recomendación es: verificar que la página donde ingresamos sea la correcta del comercio, luego ocurre que por una z que le cambie, entonces luego nos confiamos y no revisamos, nos dejamos sorprender por la oferta que está a buen precio y no verificamos que la página sea errónea y una vez que ingresamos datos ya los defraudadores tienen acceso a nuestra información y nos vacían nuestras cuentas”, comenta.

De la misma manera, llama a poner atención en las especificaciones de los artículos y productos, pues luego los procesos de cancelación son engorrosos, ya que no solo se hace con la tienda si no también con los bancos.

También se pide comprobar cómo se carga la forma de pago, “porque luego lo pedimos a 13 meses y al final se paga en una sola exhibición y para el próximo corte ya tienen el pago encima, entonces hay que verificar las promociones y siempre tomar evidencia de que la tienda está ofreciendo esa promoción porque luego pasa que si no me la aplican no tengo herramientas para poder reclamar”.

La Condusef llama a tener cuidado con las transferencias electrónicas, para ello pide verificarlo en la página electrónica de Banxico.

Habrá tentación de gastar gran parte de la quincena para aprovechar las promociones | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Luego nos envían tickets o comprobantes que no son originales ni legítimos y al final ya entregamos el producto y nunca nos pagaron o los cheques también. Hay una página en Banxico es donde se puede verificar que la transferencia sea correcta, se haya aplicado o este liquidada, luego que pasa que ya se lo quitaron aparentemente, pero realmente nunca existió esa transferencia”, menciona.

En las tiendas físicas, la funcionaria exhorta a no perder de vista la tarjeta de crédito o débito y tener cuidado con el numero de ingreso de los nips.

“Verificar lo que estoy comprando y sobre todo con las tarjetas de crédito hay ofertas que ofrece la tienda y ofertas que ofrece el banco y verificar cual quiero y si me aplica o no, cuál es el monto mínimo, en cuánto tiempo me van a hacer la bonificación”, recomienda.

Finalmente indica que será a partir de la próxima semana cuando comiencen a recibir las quejas por el Buen Fin, pero será entre enero y febrero cuando llegue el grueso de las reclamaciones, principalmente por devolución no aplicada, cobro doble y promociones no aplicadas.