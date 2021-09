Bulevar Xalapa-Banderilla, escenario de choques y muertes

Vecinos, transeúntes y comerciantes de las inmediaciones del bulevar Xalapa-Banderilla afirmaron que esa siempre ha sido una vía muy peligrosa para automovilistas y peatones, pues no hay semana que no ocurra un accidente vial.

Afirmaron que se deben tomar medidas por parte de las autoridades, pero también crear conciencia por parte de los conductores para evitar incidentes e incluso muertes.

Varios de ellos narraron que, desde hace muchos años, es común que quien viene en dirección de México a Xalapa, se quede sin frenos a la altura del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS) 134 y generen accidentes.

Local FGE investiga accidente en la Xalapa-Banderilla; conductor de autobús podría ser culpable

Ante ello, pidieron reforzar la señalética, colocar reductores de velocidad, apoyarse con elementos de la dirección de Tránsito y evitar que los vehículos pesados sigan transitando por el bulevar y hagan uso del libramiento de Xalapa.

El pasado martes, 21 de septiembre, se registró un accidente vehicular en la 21 de Marzo donde un autobús turístico perdió los frenos y dejó como saldo tres fallecidos y 16 personas lesionadas por lo que incluso ya se inició una investigación de la Fiscalía General del Estado ante la presunta responsabilidad del conductor.

“Ya habían dicho que ya no iban a pasar por aquí (unidades pesadas), por eso hicieron el libramiento para los tráileres, pero sigue lo mismo, esto es un riesgo (…) sería bueno que ya dejaran de pasar los tráileres”, dijo Javier uno de los vecinos de Banderilla.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Recordó que, aunque ha habido varios accidentes sobre la avenida Lázaro Cárdenas que da continuación al bulevar, entre los más trágicos uno de 2016 en que una pipa de agua se quedó sin frenos que dejó cuatro personas muertas, no se ha logrado restringir su paso, “habían dicho que ya no iban a pasar los carros pesados y no respetan eso”.

Víctor, por su parte, señaló que aunque eso es un problema, también se debe hablar de la responsabilidad de los conductores, dado que, lo que se dijo del accidente del autobús turístico es que el vehículo se quedó sin frenos, “yo digo que, si salen a trabajar, deben checar primero sus carros”.

Agregó que aunado a ello hacen falta cámaras, señalamientos o reductores de velocidad para evitar más accidentes.

Local Solicitan apoyo para pareja y bebé afectados por trágico accidente en la Xalapa-Banderilla

Explicó que, aunque a la altura del CETIS hay un puente peatonal, otra de las situaciones es que muchas personas deciden no usarlo y eso también genera accidentes; su suma el hecho de que haya personas de la tercera edad, o con alguna discapacidad que les imposibilita usar el puente y que se encuentran vulnerables cuando desean cruzar la avenida, por lo que se requiere la presencia de elementos de tránsito o mayor señalética e infraestructura para ellos.

“En este crucero se han quedado sin freno 10 o 15 carros, de que hicieron el bulevar que fue con Miguel Alemán, unos accidentes leves otros muy fuertes y atropellados olvídese, a pesar de que está el puente ha habido muchos atropellados, es un bulevar muy muy peligroso”, dijo Francisco Díaz, quien lleva trabajando en la zona 35 años.

"CONDUCTORES SE CONFÍAN"

Sostuvo que aunque parece que es una vía municipal, en realidad es una carretera federal y el paso obligado y de libre tránsito para vehículos pesados y particulares de todo tipo, por lo que se debería regular la velocidad “y obligarlos a que pasen un poco más lento principalmente los autos pesados”. “Sí tienen derecho a pasar, pero que pasen con orden, con precaución porque luego pasan muy rápido y se frena un carro de repente y se lo llevan, y el problema es que es puro bajar de Perote a Xalapa y se calientan las balatas y no da tiempo a que frenen, ya no frenan igual, incluso como el carro del martes que pierde los frenos completamente, puede ser falla o puede ser falta de pericia del conductor para poder bajar y no calentar los frenos; ya habrá un peritaje que determine la causa”, añadió.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Refirió que no hay una semana que no haya cuando menos un accidente, mismos que van desde muy leves hasta muy graves como el del autobús que se quedó sin frenos y que dejó a tres personas sin vida.

Recordó que él estaba trabajando muy cerca de donde sucedió todo y por la cámara de su negocio se observa que la unidad pasó casi de manera normal; minutos más tarde, se percató de lo que ocurrió.

Policiaca Policía Ministerial busca al conductor de autobús que provocó accidente

“Pero sí es un bulevar muy peligroso, además por ejemplo esta zona del CETIS, hay personas que cruzan con bicicletas, carretillas, incluso con caballos o burros, gente que usa bastón y no puede subir el puente, tiene la necesidad de cruzar por abajo y algunos piensan que el que haya un puente es obligatorio que todos tengan que subirse al puente y hay gente que no lo puede hacer, a lo mejor hasta haga falta un semáforo peatonal”, añadió Francisco. Incluso mostró vidrios y evidencias de un accidente que ocurrió hace 15 días de otro auto que se quedó sin frenos, y que se pudo detener justo frente a su negocio. A su decir lo único que podría ayudar a reducir los incidentes es tomar conciencia, respetar la distancia entre vehículos, respetar al peatón o moderar las velocidades. “Es lo más feo e impresionante que he visto”, agregó otro vecino del lugar quien dijo que, aunque siempre existe el temor de que un accidente grave ocurra, estos son comunes sobre esa avenida y otras de gran afluencia.