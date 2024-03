Búsqueda de desaparecidos no cesará en veda electoral

La búsqueda de desaparecidos no cesará durante la veda electoral, dice Victoria Delgadillo Romero, integrante del colectivo Familiares Enlace Xalapa, tras sostener que no se trata de asuntos de carácter político.

En entrevista, en el marco del primer aniversario del Memorial a los Desaparecidos ubicado en la avenida Orizaba, señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Estatal de Búsqueda y otros integrantes del mecanismo de búsqueda tienen la obligación de continuar con las investigaciones, porque, recalcó, no se trata de casos electorales.

Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

También afirmó que los amparos que colectivos de búsqueda han tramitado ante el Poder Judicial de la Federación, para que la lista de desaparecidos sea actualizada y con información completa, se encuentran en espera de ser resueltos.

A nivel nacional, de acuerdo con colectivos de búsqueda, se contaba con un reporte aproximado a los 120 mil desaparecidos y de repente la cifra disminuyó a 12 mil, pues presuntamente durante las jornadas de vacunación contra Covid-19 hubo quienes se registraron con los nombres de sus seres queridos.













También se le preguntó sobre cuántos casos de desaparecidos hay en el estado y como respuesta solo dijo que "son muchísimos".

Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

"Pedimos el formato, los nombres de los que vacunaron para que nos digan en dónde y en qué lugar están, pues si es mi hija, voy adonde tenga que ir a buscarla", sostuvo.

Sin embargo, no descartó que se trate de homónimos, tras sostener que no es creíble que hayan aparecido tantos y que aún no regresen a sus hogares.

Los casos de desapariciones de larga data son los que a la fecha siguen sin ser resueltos; "del 2009 no hay alguno localizado, seguimos igual y día a día hay desaparecidos. Encuentran o localizan a alguna persona reciente, como unos chicos del castillo, que fueron localizados; son recientes de dos o tres, pero nosotros llevamos años", manifestó.

Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Los colectivos de búsqueda mantienen acciones de forma permanente y no cesarán hasta encontrarlos.

Local Se manifiestan en Veracruz familiares de campesinos desaparecidos de Actopan

Piden por los desaparecidos

Familiares de desaparecidos participaron está mañana en una misa para pedir por sus seres queridos, en el marco del primer aniversario del Memorial ubicado en la avenida Orizaba.

Ahí, pidieron por los desaparecidos, para que puedan regresar a sus hogares y calmar el dolor de sus familiares.

Con playeras plasmadas con fotografías de los desaparecidos, oraron y dijeron que la búsqueda no cesará hasta que logren regresar a sus casas.

También manifestaron que el Memorial los Desaparecidos, inaugurado el 2 de marzo de 2023, presenta actos de vandalismo, pues hay quienes le dañaron un cristal e intentaron robarse una banca.