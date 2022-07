Aumenta movilización de mercancías en puertos y aduanas del país, ¿de cuánto es el incremento?

Boca del Río, Ver.- Las exportaciones e importaciones de mercancía por los diferentes puertos y aduanas del país registran un incremento del 8 por ciento en el primer semestre del 2022, reporta Luis Ernesto Rodríguez Gil, presidente de la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caarem).

Asegura que se registra una recuperación en dichos recintos del país, después de dos años complejos que derivó la pandemia de Covid-19.

“Estamos con buenas noticias en el sentido de que se ha incrementado la operación en los diferentes puertos y en las diferentes aduanas del país y obviamente eso es motivo para estar mucho más ocupados y atendiendo las diferentes áreas de oportunidades que tenemos en las diferentes aduanas del país”, agrega.

¿Cuántas toneladas de mercancía se movieron en el puerto de Veracruz?

El entrevistado reporta incluso que esta tendencia se viene registrando desde finales del año pasado, donde el puerto de Veracruz cerró el 2021 con una movilización de 34 millones de toneladas de mercancía al igual que el de Manzanillo.

“Esto nos dice que nos está dando cifras históricas en los puertos de México, entonces estamos viendo una recuperación importante después de los efectos complicados de la pandemia pero si estamos viendo una recuperación, motivado gran parte por la relocalización de empresas que vienen a México a estar más cerca de los mercados”, refiere.

¿Qué sucedió con el robo de contenedores en el puerto de Manzanillo?

Por último, Rodríguez Gil descarta que haya focos rojos en los puertos y en las aduanas del país, luego del robo de contenedores registrado en el puerto de Manzanillo hace un mes.

“Hubo una mala información hasta donde tengo conocimiento que se dio en un recinto fiscalizado estratégico en México y que después disminuyó tal número de contenedores y bueno en medio de esta vorágine de información después se aclaró”, comenta.

Luis Ernesto Rodríguez Gil, presidente de la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana señala que el puerto de Veracruz cerró el 2021 con números positivos | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

De la misma manera rechaza que haya atraso en importaciones o exportaciones por el conflicto Rusia- Ucrania.

“No, realmente no tenemos conocimiento, no habido algún decreto de emergencia que luego los gobiernos pudieran publicar pero no tenemos al día de hoy ninguna instrucción al respecto”, concluye.