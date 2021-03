Café veracruzano el mejor de México: Luis Murillo

Xalapa, Ver.-De acuerdo con la Profeco, 85% de los mexicanos toma de una a tres tazas de café al día; por ende, dicho brebaje forma parte de la cultura de quienes nacimos o residimos en este hermoso país. En ese sentido, como una curiosidad natural, no pocas veces aparece la interrogante sobre cuál es el mejor café de México. Por supuesto, existe la respuesta políticamente correcta para evitar cualquier tipo de debate o confrontación: el mejor café es el que a ti te gusta. ¡Amén!

En los andares de quien esto escribe, es un cuestionamiento que me han formulado cientos de ocasiones. En afán de no herir susceptibilidades, busco responder apelando al buen juicio para no levantar ámpula, aunque mi corazón sabe la respuesta y desearía gritarla al mundo ya con la espada desenvainada preparándome para el “sano” debate. No obstante, la razón sale airosa pues en el fondo sé que las discusiones estériles pueden no llegar a buen puerto.

Cierto día, en carácter de facilitador de una capacitación a emprendedores, charlando uno a uno sobre nuestro café favorito, Michael de Anda Baur, quien por cierto es miembro de una familia de exitosos cafetaleros veracruzanos, con voz templada y firme expresó: “El café veracruzano es el mejor de México y estoy listo para la conversación”. Realmente me agradó su contundencia para tan trascendente afirmación, pues recordé que en apenas siete años de camino cafetalero, con quienes me siento en confianza he venido sosteniendo que el aromático veracruzano simplemente es "El Rey".

En temas legales existe una máxima que reza: “El que afirma está obligado a probar”, de manera tal, queridos lectores, que movido por el desparpajo de aquel joven y poniendo un poco de pasión, demostraré en los siguientes párrafos por qué considero que Veracruz es la tierra del mejor café de México.

Allá por la década de los cincuenta, el café de Coatepec tuvo su época de bonanza. Es un hecho conocido que el café cosechado en aquellas tierras y sus alrededores cotizaba en lo más alto de la Bolsa de Valores de Nueva York, posicionándose en precio y calidad, inclusive por encima de los suaves lavados colombianos; dicha hegemonía continuó a nivel nacional con la llegada a nuestro país del prestigiado concurso Taza de Excelencia México, organizado y auspiciado por la Alliance for Coffee Excellence (ACE), certamen que tiene por objeto premiar cafés de calidad excepcional, pero no solo ello, sino que da a conocer los cafés ganadores a efecto de que compradores internacionales los adquieran mediante subasta electrónica.

En efecto, aquí no estamos hablando de un concurso que premie marcas de café tostado, sino de un panel de jueces nacionales e internacionales que, basados en un estricto protocolo de catación, seleccionan desde las fincas lo mejor de México, logrando desde 2012, cuando se llevó a cabo por primera ocasión en nuestro país, tender un puente entre caficultores y casas tostadoras asiáticas, europeas, de Oceanía y, por supuesto, norteamericanas.

En ese sentido, el suscrito se dio a la tarea de realizar un análisis histórico de Lotes Ganadores de Taza de Excelencia México desde 2012 a la fecha, para concluir cuál es la entidad federativa que más destaca en el mencionado certamen. Hecho lo anterior, guiados por una buena corazonada y algunas “horas de vuelo” como bebedor de café, se concluye, sin lugar a duda, que en Veracruz se cultiva el mejor café de México.

Sustenta lo anterior la respuesta a las preguntas que se plasman a continuación: ¿Quién ha ganado más veces el concurso Taza de Excelencia México? ¿Quién ha obtenido más cafés con una puntuación mayor a 90 puntos? ¿Cuál es el único Estado que en un año hizo el uno, dos, tres, hazaña que repitió en dos certámenes? ¿Cuál es el Estado con más fincas ganadoras en la historia del referido concurso? Así es, señoras y señores, la respuesta a estas preguntas solo es una: ¡Veracruz!

Foto: Cortesía | Luis Murillo

A manera de conclusión, se aclara que las presentes líneas no pretenden denostar o menospreciar el gran trabajo que hacen entidades federativas mexicanas como Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y demás estados que también poseen excelentes ejemplares, se trata simplemente de un análisis de datos que, como residente veracruzano y amante del café, me hace sentir sumamente orgulloso y listo para quien desee conversar sobre el tema.

Por último, 2021 es el año del resurgimiento de no pocos sectores de la economía mundial. El café verde mexicano, de calidad excepcional, es uno de ellos. Tras un año de receso por la pandemia, vuelve a nuestro país el Certamen Taza de Excelencia. Del 3 al 8 de mayo se realizará la Fase 2 de catación Jurado Nacional y Ronda 1 Fase Jurado Internacional. El 4 de junio tendrá lugar la ceremonia de premiación ¿Dónde se llevarán a cabo tan importantes eventos? Por supuesto, en la capital veracruzana, Xalapa la bella.