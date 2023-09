Difícil camino: calle Revolución es resbalosa y con mucho tráfico, dicen peatones

Peatones que transitan por el centro histórico de Xalapa expresan que la calle Revolución se ha vuelto un peligro, en el tramo entre Enríquez y Juárez; coinciden en la necesidad de una rehabilitación integral.

Aunque son varios los problemas que enumeran, señalan principalmente la falta de banqueta a un costado de la Catedral Metropolitana, suelo resbaloso y, por ser muy transitada, tener poco espacio para caminar, lo que a veces les obliga a bajar al arroyo vehicular.

¿Cómo es el trato al peatón?

Cuando llueve la zona se vuelve peligrosa debido al suelo de piedra | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Otro de los puntos expuestos es el cruce de la calle, de donde concluye el denominado paseo del ayuntamiento hacia la Catedral-Plaza Lerdo, pues los vehículos doblan hacia Revolución, la gran mayoría sin tomar en cuenta al peatón.

“Cuando el tránsito es lento, se detienen, pasas y corres el riesgo de que te peguen al arrancar porque la calle está muy empinada y no hay paso preferencial para uno”, expresa Julio Martínez Azuara.

Igual que Julio, Carlos Ortega Zavaleta se refiere a la importancia de atender el paso del peatón sin tener que exponerse a ser atropellado o resbalarse por las prisas de “querer ganarle” a los vehículos.

En cuanto a la banqueta izquierda, apuntan que tiene daños que deben ser atendidos; dicen tampoco entender por qué hay estacionamientos en una calle con tantos problemas.

“Yo ya tiene tiempo que la evito, aunque camine más, me voy hasta Lucio y luego me regreso porque trabajo en Palacio”, dice Teresa Valladares.

Carmen Sánchez Cruz, quien se dedica a la venta de alimentos en el parque Juárez, declara tenerle temor a Revolución pues ya tuvo una caída, cerca del súper que tiene su estacionamiento.

“No hay por dónde caminar. Está horrible. Yo me caí y ahora le saco la vuelta. O bajo por Rojas o me voy hasta Lucio. Ya no paso por ahí. La bajada está mortal”, expresa.

De acuerdo con datos históricos, Revolución fue construida hace aproximadamente ochenta años y en su momento fue considerada una calle con cambio significativo para el desarrollo urbano.

A diferencia de Lucio y Clavijero, esta es empedrada, con piezas rectangulares de la denominada piedra azul que ha tenido gran valor histórico.

Calle es de vital importancia en el centro | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Información del grupo Xalapa Antiguo indica que antes tuvo el nombre del cordobés Francisco Hernández y Hernández, quien fue gobernador del estado en el siglo XIX.

Al paso del tiempo fue llamada Avenida de la Revolución y popularmente como “Calle de la Amargura”, “por dirigir su sentido hacia la iglesia El Calvario, ya que los caminos que llevan al calvario, son de amargura”.