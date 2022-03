Centros de Atención Médica Expandida podrían desaparecer en mes y medio: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, afirma que los Centros de Atención Médica Expandida (CAME-C19) instalados en el estado de Veracruz, podrían ser deshabilitados en cerca de mes y medio.

En entrevista, en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) de El Lencero durante el inicio del Diplomado internacional táctico K9 “Perros multipropósito” en su segunda edición, el gobernador señala que esto se debe a la disminución en los contagios por Covid-19 y que la cuarta ola va cediendo.

“El Comité Técnico lo va a decidir, pero todavía no, lo que sí es que tenemos mucha confianza en que la cuarta ola va a quedar ya en unas semanas más totalmente fuera de mayor atención, por lo tanto, podríamos considerar que ya los CAME, en las próximas semanas se puedan recuperar”.

Local El cubrebocas sigue siendo obligatorio en Veracruz

Explica que dos de los cuatro CAME son instalaciones deportivas, como en el caso del Centro de Raqueta en Boca del Río y el Velódromo de Xalapa.

Además, en el caso de los otros dos CAME, que son instalaciones hospitalarias, se reintegrarán a sus actividades normales como en el caso del Hospital Materno-Infantil en Coatzacoalcos y el Hospital Psiquiátrico de Orizaba.

El mandatario estatal, refiere que en estos dos últimos casos, los hospitales se podrán integrar al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), bajo un convenio de colaboración.

Así, sobre la federalización de hospitales del sector Salud estatal, refiere ya concluyó la revisión de los nosocomios que ahora estarán a cargo del gobierno federal y que ellos decidirán los términos.

Leer más: La seguridad va a estar garantizada en los municipios donde se va a tener elecciones: Éric Patrocinio Cisneros

“Veracruz fue uno de los incluidos en la revisión, ya la terminamos y el diagnóstico que ellos han realizado determinará los términos del convenio que vamos a realizar con ellos”.

Insiste en que se trata de coordinación entre el estado y la federación, para que sean más eficientes los servicios de salud, y que no se va a afectar al personal sanitario, pues la intención es otorgar la base a todos aquellos empleados que actualmente laboran bajo contrato.

“Nosotros ya estamos listos, lamentablemente el haber fraccionado a los servicios de salud, trajo consigo que no se tenga el personal suficiente y el personal que se tiene no todo está basificado, las prioridades de atención de salud se diversifican fraccionadamente y pensamos que no son de todo eficiente trabajar así".

Añade que parte de lo que se intenta es beneficiar al personal de salud, "vamos a ver cuántos trae el plan nacional que es de 100 mil, lo que estamos buscando es que se integren con una formalidad porque se han venido integrando bajo contratos que no les aseguran que se queden ya como basificados”.