Aprobar “aguinaldo digno” llegaría en mal momento: empresarios

Representantes de las Cámaras empresariales de Xalapa consideraron que no es el tiempo para que se apruebe y establezca el pago del aguinaldo digno, prestación que se prevé aumentar a 30 días para ser entregada a los trabajadores en diciembre como reconocimiento a la labor que desempeñaron durante todo el año.

Hace unos días la senadora del PVEM, Gabriela Benavides Cobos, presentó, junto con las senadoras Alejandra Lagunes y María Graciela Gaitán Díaz, una iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo para aumentar al doble el aguinaldo, es decir, de 15 a 30 días de salario.

¿Desde cuándo no se actualiza el rubro de "aguinaldo" en la ley mexicana?

Argumentó que hace más de 50 años no se le hace ninguna actualización a la Ley Federal del Trabajo, respecto al número de días de aguinaldo, pues se creó en 1970 y es la que actualmente rige los derechos laborales de los mexicanos.

Ante ello, los empresarios señalaron que este año han tenido dos acciones legales que cumplir: vacaciones dignas y el aumento del 20 por ciento al salario mínimo, las cuales generan un “golpe” a la economía del sector que representan.

El presidente de Canacintra Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante, refirió que no es el momento de establecer el aguinaldo digno, debido a que esta anualidad se cumplirá con el pago de las vacaciones dignas y ya se está aplicando el aumento al salario mínimo.

“Creo que no es el momento, el gremio empresarial acabamos de tener un incremento del 20 por ciento al salario mínimo y un aumento del doble de las vacaciones, ya esto ha provocado una inflación, ha habido una inflación por ambas cosas, lo que ha repercutido”, comentó.

Refirió que actualmente no se están creando empleos porque los empresarios están resolviendo la manera de ajustarse para no incrementar los precios y no salirse del nivel de competitividad.

“Está bien que el salario mínimo incremente, pero debe hacerse de manera gradual, no de la manera en que se está aumentando, lo mismo va a pasar con el tema del aguinaldo, venimos de un incremento al doble de vacaciones”, dijo.

Manifestó que aumentar este tipo de prestación significaría un daño a la economía del sector empresarial, mismo que ha logrado mantener empleos a pesar de las afectaciones provocadas por la pandemia por Covid-19. “Con un incremento al doble en el aguinaldo se cargaría mucho la mano al sector empresarial”, mencionó.

¿Por qué medida afectaría a los empresarios?

El presidente de Canaco Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez, reconoció que se trata de un tema que ha estado relegado sin avance en el área de la justicia social, pero son acciones impositivas que afectan de manera directa a los empresarios.

Refirió que aumentar esta prestación, a su vez, incrementaría los gastos que tienen que cubrir los empresarios.

“Los empresarios hemos estado apoyando en diversas acciones como no incrementar los costos, en reducir los márgenes de utilidad para no impactar en el mercado al que nos dirigimos, pero los insumos nos van alcanzando poco a poco y entre más carga impositiva se le dé al empresario los costos se tienen que trasladar hacia los clientes potenciales, esto es más que evidente”, expresó.

Puntualizó que todo lo que esté a favor de la economía de los trabajadores es bien aceptado; sin embargo, las autoridades no están generando las oportunidades para el crecimiento de los empresarios y emprendedores.

“No hay, de alguna manera, una política pública que incida en la población para que se emprenda y se generen más empresarios, mientras más empresarios se tenga más recaudación podrá haber y las arcas gubernamentales pueden tener más disposición para satisfacer las necesidades sociales”, comentó.