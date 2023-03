Urge enseñar a niños y niñas la cultura financiera; ¿cuál es la razón?

El director de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, Fermín Isaías Cabo Leiva, señala que es necesario que desde la escuela se enseñe a los niños a usar adecuadamente el dinero; es necesario que los jóvenes, sin importar si ganan poco o mucho, sepan que desde su primer salario deben iniciar “un guardadito” para su retiro y para asegurar ingresos dignos al final de la vida productiva.

Expone que en general, la cultura financiera no es buena en todos los grupos de la población, “estamos acostumbrados a pasar el plástico una y otra vez y después el problema es pagar las deudas que se incrementan porque solo se hace el pago mínimo”.

Contrario a lo que ocurre en México, dice que hay países desarrollados que utilizan y dependen mucho del crédito, “porque están acostumbrados a gastar su ahorro porque tiene una cultura del ahorro importante, no nosotros tenemos ese hábito”.

¿Cómo tener una mejor cultura financiera?

El catedrático de la UV señala que sí hay personas con buena cultura financiera que siempre gastan menos de lo que ganan, “eso es lo que hay que hacer no gastar más de lo que se tiene”.

Sobre fomentar una mejor cultura financiera, comenta que ha habido iniciativas para que desde las escuelas primarias, “nos enseñen a usar nuestro dinero y eventualmente las deudas, porque se debe saber que hay que tener límites”.

Lamenta que en el sistema educativo no se ha tenido un proyecto serio para impulsar la educación financiera, “sería importante hacerlo en el nivel de educación media y superior para enseñar a los jóvenes y usar el crédito”.

Explica que si bien es complicado tener un hábito de ahorro en el país, dado que a muchos el salario no les alcanza para cubrir lo elemental, “hay que guardar un poco, aunque sea poco, debe hacerse de acuerdo a las posibilidades de cada familia”.

“Deberíamos ahorrar no solamente para nuestra vida productiva, sino para el futuro, para el retiro, no solo los informales, sino los formales, porque hay estudios que muestran que si no se ahorramos más de lo que los empleadores aportan para el retiro entonces se tendrá una calidad de vida menor a la que se tiene en la actualidad”.

Se debe ahorrar lo que se pueda, explica, porque hay que asegurar un futuro mejor, una vejez digna. Lo recomendable es que desde el primer momento en que empiezan a trabajar se debe ahorrar para el retiro, “cada quien debe hacerlo lo más que pueda para asegurarse una calidad de vida aceptable después de la edad productiva”, dijo.