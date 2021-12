Canaco respalda a Paty Lobeira, piden se respete su triunfo

Veracruz, Ver.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz otorga su respaldo a la candidata de la alianza Veracruz Va al gobierno municipal, Patricia Lobeira Rodríguez de Yunes tras la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado.

A través de un video posteado en las redes oficiales del organismo empresarial, su presidente José Antonio Mendoza García expresa que el pasado 6 de junio, Lobeira de Yunes fue electa como presidenta municipal de Veracruz por lo que pide respetar la decisión de más de los 105 mil veracruzanos que le dieron su confianza.

Desairó la decisión del Tribunal Electoral del Estado al considerar que los magistrados actuaron bajo las órdenes e intereses de Morena.

Confía en que las dos instancias que quedan ratifiquen el triunfo de la panista ya que según el, repetir la elección es un atropello contra la democracia y sentaría un precedente peligroso de que sin argumentos cualquier elección podría venirse abajo, para favorecer al partido en el poder.

Opina que no respetar el triunfo de Lobeira es un acto de violencia de género, que representa un atropello contra todas las mujeres veracruzanas que se esfuerzan por ganar una posición.

“No podemos permitir que en el primer municipio de América en una ciudad con más de 500 años de existencia, aceptemos practicas en contra de las mujeres, no podemos ser omisos y repetir la elección sería traducir eso en más perdidas (..) no podemos permitir que por caprichos de unos cuantos se ponga en riesgo la estabilidad de una gran ciudad y se afecte la realidad de miles de familia: Paty no estás sola, te acompañamos en la defensa judicial y social del cargo que por derecho te corresponde, por ley y voluntad de los veracruzanos, tienes que ser nuestra presidenta, mereces ocupar este cargo por decisión del pueblo”, es el mensaje del empresariado.