MAM lanza campaña “Va X Casa MAM”, ¿de qué trata y cómo apoyar?

Veracruz, ver.- Con la finalidad de recaudar fondos para la adquisición del inmueble que alberga Casa Mam, la cual apoya a mujeres y familias que enfrentan cáncer de mama, fue lanzada la campaña "Va x Casa Mam".

¿Cuál es el objetivo de la campaña Va x Casa Mam?

Roxana Guízar Rodríguez, presidenta de la Asociación de Mujeres Apoyando Mujeres (MAM), menciona que requieren captar 5 millones de pesos para poder comprar el inmueble, ubicado sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho de la ciudad de Veracruz.

Explica que aunque en un principio el propietario del inmueble les había asegurado un uso indefinido del lugar, los hijos ahora tienen otros planes para la propiedad.

Es por eso que la fundadora de “Mujeres Apoyando Mujeres”, hace un llamado a la ciudadanía a sumarse con donaciones económicas que pueden ser a partir de 100 pesos.

“Son cinco millones, hay mucha gente que puede donar, desgraciadamente no hay tanta cultura de la donación pero si de compra, como ustedes saben somos una asociación de trabajo y como aquí le trabajamos para poder juntar esos recursos. Necesitamos 50 mil hermosos ángeles de amor que, donen 100 pesos, que no es nada y si no como nuestro amigo que donó 500 pesos y que equivale a cinco personas, y hay quienes nos han donado mil, y apenas estamos iniciando”.

Debido a que se trata una cantidad cuantiosa, esta campaña incluye también la oferta de algunos artículos y productos de colaboradores que donarán parte de sus ventas y que la propia asociación también pondrá en venta al público, dijo presidenta de la Asociación de Mujeres Apoyando Mujeres (MAM).

¿Cómo se puede apoyar en la campaña Va x Casa Mam?

De esta manera, los interesados pueden adquirir un preparado de fresa-kiwi de un litro en 220 pesos, de los cuales se donarán 100 pesos a la campaña. De igual forma, los interesados pueden comprar la playera de la “zumba rosa” en 300 pesos, de los cuales se donarán 100 pesos.

Hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse con donaciones económicas que pueden ser a partir de 100 pesos | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Otra forma de apoyar la campaña es comprar una pulsera en 200 pesos, de los cuales 100 pesos se destinarán a la campaña.

Guízar Rodríguez recuerda que “Casa MAM” tiene seis años brindando apoyo a las mujeres que se les detecta el cáncer de mama, iniciando como centro de prevención y detección oportuna de la enfermedad, después comenzó a dar acompañamiento psicológico, donar medicamentos y pelucas, entre otras acciones.

Aquellas personas que deseen contribuir a esta causa pueden hacerlo a través de la tarjeta bancaria 4189281047116109 o a la cuenta bancaria 0324342008 o clave interbancaria 072849003243420086.

Con la finalidad de recaudar fondos para la adquisición del inmueble que alberga Casa Mam fue lanzada la campaña "Va x Casa Mam" | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

O bien acudiendo directamente a Casa Mam, ubicada en Bulevar Manuel Ávila Camacho, entre Mina e Iturbide, dijo la activista, quien dejo claro que cualquier donativo se pueden hacer deducibles de impuesto.

Por último, Guízar Rodríguez resaltó que en la actualidad, Casa MAM brinda apoyo gratuito a 92 mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama, o están en el proceso de tratamiento.