No renunciará: Ricardo Ahued rechaza la búsqueda de alguna candidatura

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil rechazó que vaya a renunciar a su cargo y que busque alguna candidatura a algún cargo en la elección de 2024, por lo que afirmó que los aspirantes no se deben preocupar por él.

En entrevista, deseó que le vaya bien al estado de Veracruz y al país por lo que negó que esté aspirando a algún puesto de elección popular.

“(Lo que haré es) No renunciar, quedarme en la ciudad, terminar un trabajo que para mí es honroso, es la segunda vez y ser sereno y que le suceda lo mejor a Veracruz y al país”.

Ahued Bardahuil subrayó que él está comprometido con lo que hace al frente de Xalapa y que no está deseando algo distinto.

“Por mí no se preocupen los que quieran o las que quieran, es más, también hoy la mujer está creciendo en la política y creo que pronto veremos a muchas mujeres gobernando en todo el país, ya gobiernan en la casa, pues qué les faltaba”.

Destacó que en su administración hay mujeres al frente de varias direcciones como es el caso de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, Ana Iris Ruiz Gómez.

“Yo no voy a participar en el 2024, para nada, estoy aquí muy tranquilo y esperemos que Dios nos dé salud y fuerza. Este torito está más cañón que hace 15 años, este torito de Xalapa”.

Y es que refirió que esta semana ha tenido audiencias con hasta 176 personas en un día con muchas necesidades y que son atendidas.

“Hay de todo, son muchas de agua porque todo mundo viene con esperanza, se levantó la esperanza de que te llegue el drenaje a tu casa, sabes qué feo es que todos los días que salgas con el drenaje que te apesta tu casa y se enferman tus hijos y eso me decían ‘usted no sabe de política porque esas obras no se ven’, pero sí se sienten y apestan y si con eso tengo la gente se va feliz”.