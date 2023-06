Ni secretarios ni subsecretarios podrán hacer pública su simpatía a “corcholatas”

De acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ni secretarios ni subsecretarios de la entidad, podrán hacer público su apoyo a alguno de los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la República.

Explicó que ordenará a sus colaboradores que cumplan con el acuerdo que a nivel nacional firmaron para elegir a su candidato y que por tanto ni secretarios ni subsecretarios podrán decantarse por las llamadas “corcholatas”.

“Les voy a pedir que se abstengan de aparecer públicamente con uno de los seis participantes en esta nueva etapa del Movimiento de Transformación. El Consejo de Morena podría tomar acción contra ellos y yo les voy a llamar la atención, pero secretarios y subsecretarias y subsecretarios es lo que les voy a recomendar”.

¿Cuál fue el acuerdo en el Consejo de Morena?

Con ello, refirió se suman a lo acordado en el Consejo de Morena a nivel nacional que señala que el gabinete federal, así como gobernadores, no podrá manifestarse pública su empatía por alguno de los aspirantes.

Agregó que esto aplicará también durante los fines de semana, por lo que les pedirá que no hagan apariciones públicas con los aspirantes.

“Los fines de semana en los que podrían estar libres decirles que no, que nos autorregulamos. Públicamente no pueden manifestar ni en sábado ni domingo ni a las 12 de la noche, su apoyo a algún aspirante”.

Asimismo, refirió que ha cuidado su postura y que de sus palabras no ha salido el nombre de candidato que será Coordinador para la Defensa de la Transformación, dado que todo el tiempo se está defendiendo del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo tengo que reiterar mi postura y cuidar mis palabras para evitar que el INE nos esté atosigando. Yo he cuidado mucho y no obstante que me lo han insistido los medios en su legítimo derecho, con quién estoy. Y yo he cuidado mucho manifestarlo públicamente, no hay ninguna declaración mía, mía pública en la que esté grabada mi adhesión o apoyo a algunos de ellos o alguna de las aspirantes. Lo dije aquí de una manera cuidada, tengo mi corazoncito, pero no he hecho esa manifestación pública”.